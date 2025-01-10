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    京華城案柯文哲尚未提抗告 吳靜怡：若無罪幹嘛不抗告

    民眾黨前主席柯文哲（見圖）等人因涉京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，目前持續遭羈押禁見，截至目前包含威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等人均已陸續提出抗告，僅剩柯文哲尚未提出。（圖擷取自YouTube）

    民眾黨前主席柯文哲（見圖）等人因涉京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，目前持續遭羈押禁見，截至目前包含威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等人均已陸續提出抗告，僅剩柯文哲尚未提出。（圖擷取自YouTube）

    2025/01/10 10:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲等人因涉京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，目前持續遭羈押禁見，截至目前包含威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等人均已陸續提出抗告，僅剩柯文哲尚未提出。媒體人吳靜怡發文指出，若柯不提抗告，勢必會影響明天民眾黨遊行的氣勢，她也質疑「如果沒有罪，幹嘛不抗告，如果不抗告，幹嘛要遊行？」

    台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城行收賄、公益侵占等案，包含柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇等4人，日前都再度被羈押禁見3個月。民眾黨為此抗議司法不公，並稱要在1月11日舉辦「111釘孤枝」遊行。

    而為期10天的抗告期限，將於本月13日（下週一）到期，目前除了柯文哲以外的3人，近日都已陸續提出抗告。吳靜怡今上午在臉書發文時提到，今日關注重點就是柯文哲會不會提抗告？並指沈慶京、應曉薇、李文宗接連都已經提出抗告，剩下柯文哲尚未決定，即便律師團已經準備好抗告、民眾黨立委黃國昌也說出：「會提，他就是會提。」但目前還未知柯文哲個人決定。

    吳靜怡表示，柯文哲抗告10天期限快到了，將於13日屆滿，今天算是週五壓線了，若不提抗告，勢必會影響明天遊行的氣勢！她也在文末指出「如果沒有罪，幹嘛不抗告，如果不抗告，幹嘛要遊行？」

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