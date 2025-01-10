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    柯文哲羈押黃國昌代理主席 林濁水：民眾黨危機恐怕快就開始了

    前立委林濁水在臉書發文稱「民眾黨危機恐怕快就開始了」，並暗指黃國昌「價值觀、路線、格局有根本的落差和矛盾。但是柯文哲竟把民眾黨主席交給黃代理！」（資料照）

    前立委林濁水在臉書發文稱「民眾黨危機恐怕快就開始了」，並暗指黃國昌「價值觀、路線、格局有根本的落差和矛盾。但是柯文哲竟把民眾黨主席交給黃代理！」（資料照）

    2025/01/10 10:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，目前持續遭羈押禁見，目前由黃國昌擔任民眾黨代理主席。前立委林濁水在臉書發文稱「民眾黨危機恐怕快就開始了」，並暗指黃國昌「價值觀、路線、格局有根本的落差和矛盾。但是柯竟把民眾黨主席交給黃代理！」

    林濁水在臉書發文指出，他原本認為，「儘管柯文哲『做人』人格破產，又被起訴，但是民眾群眾不會散。但現在看來話說得太快了。民眾黨危機恐怕快就開始了」。他也稱「真是不幸的小草，太不幸了，衷心感到不捨得」。

    林濁水指出，「仔細看黃國昌這幾天的意氣風發，才發現自己沒想到黃和柯文哲不同居然大到這程度！」，並指「柯人格一再破產，10年了，小草會一路跟到現在，民眾黨還有10%多，真是太過人之能了」。他也指出「黃（國昌）可以把時代力量搞到一蹶不振，然後不只形同陌路還彼此成仇，自然也是過人之能！」

    林濁水表示，「這不純粹是組織力的問題而已，也不見得就只是人格問題而已，而更是價值觀、路線、格局有根本的落差和矛盾。但是柯竟把民眾黨主席交給黃代理！」

    林濁水在文末也稱「看不出來？不必太細心，就可以強烈感覺。稍後會進一步說明」。

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