憲訴法覆議案釣出底線 柯建銘：藍白聽習近平指揮刪潛艦預算

立法院民進黨團總召柯建銘。（記者方賓照攝）

2025/01/10 10:34

〔記者謝君臨／台北報導〕在立法院國民黨團主導下，今（10）日預計在不邀請行政院長報告的情況下，表決「憲法訴訟法覆議案」。對此，民進黨團總召柯建銘表示，剛黨團會議已作出重大決議，「既然覆議案來了，我們不會違憲，該表決就表決。」他也說，已試探出國民黨的底線，「國民黨一定會刪潛艦預算，藍白到底是聽習近平指揮。」

立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜6日首次召集朝野黨團協商覆議案，朝野無法達成共識；昨2度協商再度破局。

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柯建銘今受訪表示，立院通過法案有兩途徑，一是立院聲請釋憲及暫時處分，國會擴權法案就是如此，另外，行政院也可以走另一個途徑，憲法增修條文清楚規定，行政院認為立院通過法案有窒礙難行之處，可提覆議，這是行政立法關係，覆議當然有憲法規定，行政院10日內移請立院、立院15天內完成決議，今天要處理了。

柯建銘說，昨天有和國民黨團總召傅崐萁講說，很多事情可以一起談，包括何時休會、總預算要不要處理，選罷法n+1等，都可以面對，「但是要談一個最重要問題，潛艦預算不能刪掉，這是我們底線，他無法答應，終於引蛇出洞，我們也很清楚，國民黨就是配合中國，讓潛艦不能蓋。」

柯建銘指出，剛黨團會議已做出重大協議，既然覆議案也來了，我們不會違憲，該表決就表決，不能破壞覆議案，卡住的話是天大的事情，不可能變成自己人違憲，通過後行政院該副署就副署，總統該公告就公告，未來就是聲請釋憲和暫時處分，「國民黨一定會刪潛艦預算，藍白到底聽習近平指揮很清楚。」

柯建銘強調：「橫豎我們尊重憲法，今天是院會，國民黨用報告事項去變更改為全院委員會，也拒絕行政院長來報告、馬上表決，我們都配合，越快越好，今天早上結束也可以，我們一定遵守憲法。」

柯建銘重申，我們不可能搞破壞違憲，變違憲政府不對，「我一輩子在說遵守憲政體制，所有立委、政務官應該要有公法、憲法常識，國民黨沒有一個人有，比義和團還義和團，憲法亂改、亂擴權，自己喊爽的，他們最後一定失敗，這是國民黨的盲點，物極必反，破壞憲政體制，大法官一定會正確解釋。」

立法院民進黨團總召柯建銘表示，剛黨團會議已作出重大決議，「既然覆議案來了，我們不會違憲，該表決就表決。」（記者謝君臨攝）

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