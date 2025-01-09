會見賴總統 雷根總統基金會：兩岸安全需美國持續的嚇阻力量

「雷根總統基金會暨紀念中心」會長楚里歐（David Trulio）今率領訪團會見賴總統。（圖由總統府提供）

2025/01/09 14:38

〔記者陳昀／台北報導〕「雷根總統基金會暨紀念中心」會長楚里歐（David Trulio）今率領訪團會見賴總統，賴總統說，面對威權主義持續擴張，台灣會勇敢面對，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，並加深與美國及其他民主國家的合作，確保區域和平穩定；楚里歐也表示，兩岸安全局勢需要持續以實力維持和平，包括台美強健的夥伴關係，和美國持續的嚇阻力量。

訪賓包括雷根總統基金會暨紀念中心華府辦公室主任查克海（Roger Zakheim）、佛州大學傳統與公民教育中心主任胤博登（William Inboden）、Palantir科技公司資深顧問傅萊（Jamie Fly）、前白宮副幕僚秘書貝拉（Catherine Bellah）、Anduril國防工業公司資深政策主任沃克（Dustin Walker）、哈德遜研究所客座研究員博納（Alexander Benard）、雷根總統基金會暨紀念中心政策主任霍芙（Rachel Hoff）、數位策略及溝通主任羅傑斯（James Rogers）等人

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賴清德指出，雷根總統是台灣堅定的友人，在1982年提出的「六項保證」及美國國會在1979年通過的《台灣關係法》，都是台美關係的堅實基礎，「六項保證」更被納入《2018年亞洲再保證倡議法》，奠定美國跨黨派、跨國會兩院、跨部門對台灣的支持。當前威權主義持續擴張，雷根總統「和平靠實力」的信念，對於民主國家團結維護自由、民主、和平，以及以規則為基礎的國際秩序，顯得格外重要。

賴清德指出，「雷根總統基金會暨紀念中心」承襲雷根總統志業，倡導個人自由、經濟機會、全球民主及國家尊嚴等理念，在座多位貴賓是曾在政府任職的國安團隊，也有多位是長期與台灣互動的老朋友，由衷希望能和大家繼續共同推動台美關係發展，落實雷根基金會的各項理念。賴總統特別感謝楚里歐會長和「雷根總統基金會暨紀念中心」大力支持台灣，不僅無懼中國的威脅與制裁，在2023年4月蔡英文前總統過境加州時提供熱忱接待，並於同年10月組團來台訪問。

賴清德強調，面對威權主義持續擴張，台灣會勇敢面對，也會秉持雷根總統「和平靠實力」的精神，積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，加深台灣與美國和其他民主國家的合作，確保區域的和平穩定，捍衛民主自由價值，促進世界繁榮發展。

楚里歐表示，雷根總統上任前曾2度訪問台灣，誠如賴總統所言，雷根政府所提出的「六項保證」，至今仍是台美關係的框架基礎。雷根總統深知美國與盟友的力量，是全球和平、繁榮及安全的關鍵，也知道提供經濟機會及民主制度的社會能為人民帶來更好的生活，並曾說過，自由並非少數幸運者的特權，而是所有人不可剝奪的普世權利。

楚里歐認為，台灣開放的社會及蓬勃發展的民主，充分展現對自由的堅定承諾。他提及，很榮幸曾於2023年10月訪問台灣並與蔡前總統會面，美國10天後將迎接新政府就職，在此關鍵時刻訪問台灣，他們清楚看到台灣是民主蓬勃發展的國家，各政黨也共享對民主原則的承諾；同時看到台灣領先的經濟及在全球技術領導地位，為美國帶來許多正面的合作機會。

楚里歐表示，兩岸安全局勢需要持續以實力維持和平，包括台美強健的夥伴關係，和美國持續的嚇阻力量。他很期待與賴總統針對台美共同面對的機會與挑戰進行交流，相信未來將持續攜手，深化彼此對自由、民主、經濟、安全與穩定的共同承諾。

「雷根總統基金會暨紀念中心」會長楚里歐（David Trulio）今率領訪團會見賴總統。（圖由總統府提供）

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