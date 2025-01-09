藍白拉高警消退休所得替代率後 全教總要求停止差別待遇

拉高警消退休所得替代率後，全教總要求停止差別待遇，理事長侯俊良（左）和文宣部主任羅德水（右）表示公教人員受不公平待遇。（資料照）

2025/01/09 13:52

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白強推拉高警消月退，立法院三讀通過警消退休所得替代率最高至80％，銓敘部估增加1700多億元。公教人員為此反彈，全國教師工會總聯合會今發聲明，理事長侯俊良表示，國會通過提升警消人員替代率，公教人員受到不公平對待，政府應加以正視並積極導正，全教總強烈要求政府落實雇主責任，停止差別待遇，導正公教年改缺失。

侯俊良表示，警消人員工作有其特殊性，但退休給予仍應考量基本公平性，考量警消人員工作屬性，理應調整其現職待遇、提升勞動保障、開放組織工會，國會修法方向直接打破退撫給予之基本公平原則，廣大公教人員因此產生強烈相對剝奪感，就連改革方案也只專挑公教，在提升警消所得替代率後，全教總要求朝野停止差別待遇並導正公教年改缺失。

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全教總提出5點要求，侯俊良說明，首先標準應該要一致，儘速撥補公教退撫，針對退撫基金原精算財務缺口、112新制上路後的新缺口，以及此次提升警消替代率後出現的最新財務缺口，都應比照勞保「撥補就是改革」模式，儘速完成對公教退撫基金之撥補，以確保全體公教人員權益。

其次，侯俊良表示，不是18％優惠存款，而是橫跨新舊制且舊制年資未滿15年之軍公教的法定權利，係因制度改革受損而填補損失的補償制度，且由政府編列預算支出，完全與退撫基金無涉，卻只有軍職保留，形成明顯不公，全教總要求修法返還年資補償金，落實公平正義；另要有完整配套，停降替代率並同步撥補，有助於穩定公務人員退休金，但預計節省挹注經費將出現新的「財務缺口」，亦應同步由政府編列財源挹注基金。

文宣部主任羅德水表示，112新制人員未來退休可以領到「公保年金」，但以所得替代率限制領取上限，公保與退撫係兩個互相獨立的共同基金，財務收支、管理運營與給付均互不隸屬，退休人員本應同時領取「基礎年金」與「職業年金」，應研議修法讓公保與退撫所得脫鉤分計，未來不分世代與新舊制之公教人員，都能領取雙層年金。

羅德水表示，優化機制，國家制度運作取決於軍公教素質，現行僅參考「消費者物價指數」作為調整依據，但通貨膨脹日趨嚴峻，「消費者物價指數」已與實際生活嚴重脫節，甚至僅為「重要民生物價指數」漲幅的一半，全教總要求通盤檢討、優化機制，調薪與調整退休所得均應以「重要民生物價指數」為準。

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