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    高虹安貪污案停審 公民團體續推罷免

    停職中的新竹市長高虹安貪污案高院裁定停審且任期過半無法補選，但罷免高虹安的公民團體續推罷免連署，並公佈目前提案連署份數已有2004份，籲市民自己的城市自己罷。（照片取自罷安團體粉專）

    停職中的新竹市長高虹安貪污案高院裁定停審且任期過半無法補選，但罷免高虹安的公民團體續推罷免連署，並公佈目前提案連署份數已有2004份，籲市民自己的城市自己罷。（照片取自罷安團體粉專）

    2025/01/09 13:43

    〔記者洪美秀／新竹報導〕全台吹起罷免毀憲亂政割藍委的連署行動，但新竹市推動罷免高虹安的公民團體「風城安心上路」即使高虹安因貪污案市長職務已停職及且高院二審也裁定停審，公民團體仍續推連署行動，並公佈目前提案連署份數已達2004份，元月起還會持續推動連署，目標就是希望透過罷免行動成案，讓高虹安無法再參選2026年市長選舉。

    罷安團體提到，志工們是由上班族、學生組成，近期因藍白立委在立法院的倒行逆施犯眾怒，可以感受到越來越多人表態支持並參與連署罷免，使得新竹市不再是個政治冷感的地方，因此2025年計劃提高小蜜蜂的出勤頻率，並拉長出勤時間，希望盡快收到更多的罷免連署書。

    罷安團體指出，如果對高虹安很生氣，如果對現在市府團隊維護的市容與市政不滿，就趕快來參加罷免連署，1月份小蜜蜂出快閃時間還有1月25及26日在東門圓環（信義街側、Youbike停靠站旁），兩天小蜜蜂出勤時間都是下午13:00-15:00。目前收到的連署份數有2004份（ 57% ），最低門檻是3547份，最終目標是3萬5465份。

    罷安團體表示，雖然高虹安的市長任期已過半，市民無法補選，但仍會繼續推動罷免連署的原因是希望透過罷免行動，期不讓高虹安再參選2026年的市長選舉，也請市民站出來作主，為自己的城市努力。

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