許淑華批教保狼師案市府慢半拍刪首長特別費 蔣萬安：已提精進計畫

台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/09 13:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市去年底發生教保服務機構不當對待幼生事件，民進黨議員許淑華質疑市府處置慢半拍，台北市副市長林奕華等官員說明第一時間處置時，指「部分人士」政治操作，引起許淑華強烈不滿，審議今年度總預算案時動議刪除相關首長特別費，台北市長蔣萬安今（9）日表示，市府已經提出各項精進計畫及措施並依此運作，避免未來再有憾事發生。

國防部平安新村教保中心去年底發生不當對待幼兒及性猥褻事件，許淑華12月1日在臉書質疑，受害者家長們自8月19日起陸續報警後，狼師9月10日被羈押、11月2日被起訴，北市府直到11月21日才開罰、停職，處理慢半拍。

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湯志民說明第一時間處理，8月19日接獲通報立即成立跨局處應變小組，調查後認定屬實，11月21日重罰狼師60萬元、終身不得任職，11月28日公告在台北市教育局網站，並提及「兒童保護案件不應被議員扭曲為政治操作的工具」。

許淑華8日在議會審議民政委員會秘書處預算時表示，湯志民把議員監督市政、關心幼兒案件扭曲為政治操作，林奕華當天晚上也在臉書發文說是政治操作，「幫蔣萬安擦脂抹粉嗎？」質疑官員否決議會對市府的監督，扭曲議員對幼兒案件的關心，公然挑釁市議會，「沒有道歉就沒有預算」，加上社會局對培諾米達信義幼兒園案的處理，動議刪除秘書處編列的副市長特別費270萬元中的90萬元及教育局長、社會局長特別費。

民政委員會的國民黨議員游淑慧當時緩頰說，過去她質詢市政也多次被柯文哲指責政治操作，她也要求柯文哲道歉，所以能感同身受；提醒市府在回應議員時，就事論事、義正嚴詞的說明就可以，不要動不動就指責議員政治性發言、政治操作，但也希望不要因此刪除經費；經議長戴錫欽裁示送政黨協商。

蔣萬安今天出席活動受訪，對此表示，市府已經提出了各項精進計畫以及措施，也都已經依照精進措施的機制在運作，避免未來再有這樣的憾事再次發生。

民進黨議員許淑華不滿關心幼托機構幼兒被不當對待案，被市府官員指政治操作。（取自許淑華臉書）

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