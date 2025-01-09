藍拒邀赴立院報告憲訴法覆議案 卓榮泰重批：政治算計、迫害憲政體制

行政院9日於新聞中心舉行記者會，說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰出席。 （記者羅沛德攝）

2025/01/09 12:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白上月在立法院強行通過「憲法訴訟法」修正案，行政院2日已提出覆議，不過，立院國民黨團不願邀請行政院長卓榮泰就覆議至立法院報告。卓榮泰今天親上火線召開記者會強調，這次修法規範大法官會議人數進而癱瘓整個憲法法庭，目的是要讓未來當有憲政爭議時，沒有辦法透過憲法法庭做憲政救濟，「這才是這次修法最大的政治算計，也是我國憲政體制上的最大一次迫害，我們無法接受」。

卓榮泰表示，此次立法院不安排行政院到立法院報告，連最基本說明機會都沒有，這絕非遺憾可以形容。不過，行政院還是有責任要明確向國人說明清楚，更有責任要為國人的憲政權利發聲。

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卓榮泰指出，雖然在2013年針對「會計法」覆議案，在朝野高度共識情況下，沒有經過行政院到院說明，但與今天情形完全不同，當時是在朝野高度的共識下。雖有前例，但完全不可同日而語，這是兩個絕大不同的法律爭議事件。

卓榮泰說，憲法法庭作為國家最高憲政機關，攸關全國人民的基本權利。依據統計，到去年底，憲法法庭還有447件人民憲法救濟的申請案還在排隊審理中，其中屬於人民聲請案高達99%左右。換句話說，憲法法庭是人民在憲法爭議上最重要，而且是最後唯一的一道關卡，不容破壞。

卓榮泰強調，如果因為新法的修正導致憲法法庭開會人數不足，無法做成憲法法庭的決議，將是置人民的憲政權利於不顧，嚴重剝奪人民的基本權利，站在行政的立場，當然有責任要來捍衛，因此行政院有權利、更有責任要提起覆議，這絕非是部分立委所說，行政院越俎代庖、長臂管轄。

卓榮泰指出，按照這種說法，「立法院用立法權凌駕司法，去限制、規範大法官的開會、決議人數，這難道不是擴權違憲、越界管轄？」行政院有責任有義務提出覆議。

卓榮泰說，社會各界都很清楚，這次部分立委想透過修法，規範大法官會議人數進而癱瘓整個憲法法庭，目的為的是要讓未來所有法律案，當有憲政爭議時，沒有辦法透過憲法法庭做憲政救濟，這才是這次修法最大的政治算計，也是我國憲政體制上的最大一次迫害，我們無法接受。

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