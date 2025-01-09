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    台南小內閣異動 農曆年前揭曉

    對於南市文化局長接任人選，台南市長黃偉哲表示將會在過農曆年前找到理想人才。（記者洪瑞琴攝）

    對於南市文化局長接任人選，台南市長黃偉哲表示將會在過農曆年前找到理想人才。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/09 12:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市小內閣人事將有異動，其中南市文化局長接任人選，市長黃偉哲受訪表示，將會在1月底過農曆年前找到理想人選對外公布。

    原南市文化局長謝仕淵去年底卸任後，回歸成功大學歷史系任教，職缺接任人選因今年有「府城建城300」（台南1725年開始興築台灣府城）等重要文化任務，讓文化界相當關注，各界亦有推薦名單。

    黃偉哲表示，已進行徵詢「面試」，將會找到理想合適人選，可望在1月底過農曆年前對外公布。

    台南市府1級主管出缺，除了目前文化局長由副局長林韋旭代理之外，尚有秘書處長是由副處長劉啓崇代理，農業局長則是由副局長陳仲杰代理，等於有3個單位首長待補人事。另外，南市主計處長李錫東（原數位發展部主計處處長）則屬中央派任職，甫於去年12下旬到任。

    台南積極行銷城市，拓展農特產國際市場，對內對外要打出「台南冠軍隊」響亮名號，農業局長主掌業務扮演重要角色。據了解，各界推薦人馬眾多，有派系的、沒派系的角力，傳言紛紛擾擾，增添外界臆測「可能是難產的原因」。

    由於黃偉哲市長本屆任期尚有2年，過年前的這波台南小內閣異動，文化局、農業局、秘書處長接任人選是否會一併公布，或是其他局處首長調整，格外備受矚目。

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