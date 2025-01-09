網友拿川普比柯文哲 黃帝穎痛斥：共和黨未發動民眾包圍法院

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/01/09 12:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金等案遭起訴、羈押禁見。有網友在檢察官論壇將民眾黨前主席柯文哲與將就任的美國總統川普對比，並稱「讓被告有公平接受審判的機會有這麼困難？」對此律師黃帝穎表示，柯文哲與川普法定刑天差地別，拿川普對比柯文哲有二大荒謬。

黃帝穎在臉書PO文表示，姑且不論報導中是否真的是檢察官發文，僅看拿川普對比柯文哲，就有明顯二大荒謬，川普與柯文哲刑度天差地別，根本無法比擬，川普遭紐約法院判決的偽造商業紀錄罪名，最重可判刑4年，且報載法院擬判無需入監，柯文哲違背職務收賄罪「最重無期徒刑」，司法評價是否羈押等強制處分手段，也會考量被告所犯罪名刑責輕重，這是比例原則的基本思考，拿川普的輕刑比較柯文哲的重罪羈押，比較基礎就有明顯錯誤！

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黃帝穎指出，川普被判刑共和黨未動員包圍法院，反凸顯民眾黨動員群眾干預司法的荒謬，川普是共和黨的前總統及總統當選人，川普遭紐約法院審判時，共和黨謹守民主國家的憲政分際，沒有動員群眾包圍法院。

黃帝穎直言，相比之下，柯文哲涉犯貪污重罪，民眾黨數次動員群眾及立委到法院施壓法官，以政治干預司法，拿川普對比柯文哲，反而凸顯民眾黨干預司法的荒謬。

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