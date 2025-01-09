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    是否出席民眾黨1/11遊行？ 蔣萬安未正面回應

    台北市長蔣萬安9日被問到是否出席民眾黨1月11日舉辦的「釘孤枝」遊行時，未正面回應。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安9日被問到是否出席民眾黨1月11日舉辦的「釘孤枝」遊行時，未正面回應。（記者叢昌瑾攝）

    2025/01/09 11:22

    〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積弊案、政治獻金假帳案被起訴並羈押禁見，民眾黨認為司法不公，將於本月11日司法節在自由廣場舉辦「釘孤枝」遊行。台北市長蔣萬安今（9）日被問到是否會出席時未正面回應，僅說民眾對司法制度仍有很高的不信任，希望政府聽到人民的心聲。

    民眾黨挺前主席柯文哲發出動員令，1月11日司法節號召在自由廣場「釘孤支」。國民黨主席朱立倫、國民黨籍雲林縣長張麗善都在臉書聲援，民眾黨代理主席黃國昌對外表示，多名藍委承諾當天會到場，張麗善也表態一定會去。

    蔣萬安今天出席市府中庭舉辦的寫春聯活動，會前被問到是否會出席民眾黨的遊行時未正面回應，而是說台灣民眾對於整體司法制度仍然存有很高的不信任，希望政府能夠聆聽到人民的心聲，重拾民眾對司法的信任；也只有維持公正的司法制度，才能回應民眾的期待。

    台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，除致詞外並與來賓一同現場揮毫。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，除致詞外並與來賓一同現場揮毫。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（記者叢昌瑾攝）

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