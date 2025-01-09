揭「木可」煉金術！ 吳靜怡：4000萬政治獻金被柯文哲蛇來蛇去

媒體人吳靜怡。（圖擷取自臉書）

2025/01/09 10:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴並羈押禁見。媒體人吳靜怡指出，柯文哲一手利用競選總的極大操控權，另一手想辦法要讓木可公關賺錢，於是，在第三波競選小物活動發揮花生省魔術手法將平台和金流系統進行「狸貓換太子」，從捐款平台入公庫不知不覺變成木可公關的私庫！

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲如何利用私人公司把高達4千萬的政治獻金給「蛇進來」又「蛇出去」呢？木可公關有實質掌握性，柯文哲競選小物分三波段，第一波（112年5月29日）、第二波（112年8月12日）都是登入柯文哲競選官網並採用應援系統進行捐款後，用P幣換取小物。

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真正出現問題的是從112年7月開始，柯文哲指示李文宗擔任PM，「可以賣的都賣」、「募款小物全面商業、商品化」，李文娟在8月9日申請賣家編號「3387548」帳戶，柯文哲在8/14指示李文宗「重新啟動販售的系統」！第三波小物在9月27日隆重推出，無論是在活動現場掃碼結帳，或是從任何連結進入，都是連結到木可，不知不覺中，錢也進了木可，累積訂單將近兩萬筆。

吳靜怡直言，部分小物銷貨訂價由柯文哲拍板，最高高達成本的9倍，甚至有些小物還是第一波、第二波未發送完的庫存，擅自再拿到木可好店再賣一次，柯文哲競選總部的政治獻金不只被侵佔，連競選小物都要被柯文哲蛇來蛇去，小氣又愛賺暴利。

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

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