究責濫權立委台中場爆人潮 民眾舉牌：我繳稅不是為了養共匪

陳小姐舉「我繳稅不是為了養共匪」標語，抗議通匪立委。（記者黃旭磊攝）

2025/01/08 21:05

〔記者黃旭磊／台中報導〕「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」今晚在台中市樂成宮舉行，主辦單位統計，到晚間8點有超過800人到場，聆聽經濟民主連合召集人賴中強等人演說，不少人當場簽署5名國民黨台中市立委罷免同意書，民眾高舉「我繳稅不是為了養共匪」，抗議國民黨通匪，也有人專程從桃園趕來說，「台灣正在快速香港化」，呼籲趕走通匪立委。

「濫權立委究責會」第4站在台中舉行，今晚6點半到9點在樂成宮廣場登場，現場鬧熱滾滾，除了台中藍委，同步進行雲林等縣市罷免同意書簽署活動，台灣公民陣線執委羅宜、台灣經濟民主連合研究員涂景亮及陳思妤，樂成宮主委何敏誠進行開場演說，為活動掀起高潮，近百人拿出身分證簽署，志工協助持拐杖銀髮伯伯簽署同意。

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回鄉助講曝投藍委 閩南狼：現在腦筋清楚不投傾共政黨

歌手「閩南狼」陳柏源晚間8點半登台，他說，他在故鄉台中腦筋不清楚，上屆立委選了黃健豪，現在腦筋清楚，絕不會投給傾共產黨的政黨。

陳小姐從桃園趕到，她說，去年5月17日立法院實在太誇張，國民黨立委牛煦庭猛打民進黨立委許智傑，荒腔走板到極點，令人無法忍受。藍委舉手表決就是「小學生行為」，沒有對選民負責，建議選民去看木村拓哉「CHANGE」、韓劇「永不放棄的愛」及電影「V怪客」等與政治相關電影，了解台灣當今政治處境。

陳先生說，藍委就是通敵，立法院法案沒有經過論述強行通過，引起很多台灣人憤怒，而台灣正處在「香港從立法會變成立法局」當下情況，要拉掉一些藍委，不要亂台灣，自己專程從桃園來台中，盡力讓民眾了解台灣處境，不讓台灣變成香港。

陳先生自製5名台中藍委看板。（記者黃旭磊攝）

歌手閩南狼（陳柏源）現身故鄉台中「冬季青鳥」活動。（記者黃旭磊攝）

「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」在台中市樂成宮舉行。（記者廖耀東攝）

志工協助持拐杖銀髮伯伯簽署罷免同意書。（記者黃旭磊攝）

「冬季青鳥在台中」罷免會場鬧熱滾滾。（記者黃旭磊攝）

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