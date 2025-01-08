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    首頁　>　政治

    中俄聯手仿製台企生產TRC 外交部：是對台的假訊息攻擊

    外交部指出，近日發現有心人士捏造台灣企業生產「循跡防滑控制系統」（TRC）支援俄國提升軍備，用以侵略烏克蘭，是完全子虛烏有的不實消息，外交部嚴厲譴責惡意人士製造假訊息攻擊台灣的卑劣行徑。（資料照）

    外交部指出，近日發現有心人士捏造台灣企業生產「循跡防滑控制系統」（TRC）支援俄國提升軍備，用以侵略烏克蘭，是完全子虛烏有的不實消息，外交部嚴厲譴責惡意人士製造假訊息攻擊台灣的卑劣行徑。（資料照）

    2025/01/08 21:20

    〔記者黃靖媗／台北報導〕近期有外媒報導台灣TRC公司出售關鍵元件給俄羅斯提升軍事炸彈性能。外交部指出，近日發現有心人士捏造台灣企業生產「循跡防滑控制系統」（TRC）支援俄國提升軍備，用以侵略烏克蘭，是完全子虛烏有的不實消息，外交部嚴厲譴責惡意人士製造假訊息攻擊台灣的卑劣行徑；外交部也援引烏方回應指出，是中俄聯手仿製台灣產品，刻意在產品零件及包裝上佯裝我國產品，此訊息應為對台灣的假訊息攻擊。

    外交部表示，近日媒體報導引述烏克蘭公民運動人士拉巴斯（Vadym Labas）訊息稱，台灣企業提供俄羅斯「循跡防滑控制系統」（TRC），協助俄羅斯提升軍備精準度，用以攻擊烏克蘭。

    外交部表示，他們已於1月6日獲悉該報導後，立即責成我國駐波蘭代表處聯繫烏方釐清事實；烏方立即回應表示，本案應是中俄方聯手仿製台灣產品，並刻意在產品零件及包裝上標記TRC品牌，佯裝我國產品，此訊息應為對台灣的假訊息攻擊。

    另外，外交部指出，原始消息來源的拉巴斯也在其個人臉書公開澄清，台灣非常支持烏克蘭，經進一步查證，發現可能是中、俄不肖商人刻意規避制裁，並同時抹黑台灣的操作，使台灣蒙受不白之冤。

    外交部表示，他們也與經濟部國際貿易署聯繫，釐清我國遭到影射的廠商資訊，台灣廠商「容成實業」（公司名英文縮寫為TRC）1月6日亦接受媒體專訪，說明該公司並沒有製造「循跡防滑控制系統」，針對莫須有指控，將採取法律行動。

    外交部表示，自俄烏戰爭爆發以來，台灣堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，提供援助烏國重建家園所需的人道援助，並與歐美等理念相近民主國家共同加入制裁俄國之列，外交部呼籲各界留意假訊息對台灣的攻擊，勿受惡意誤導。

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