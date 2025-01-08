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    王浩宇爆「柯文哲私下跟林秉文很熟」 喊最沒資格批評就民眾黨！

    林秉文因案潛逃出境遭通緝。（資料照）

    林秉文因案潛逃出境遭通緝。（資料照）

    2025/01/08 21:47

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕百億賭王、通訊軟體「PGTalk」負責人林秉文因案潛逃出境遭通緝，今天（8日）竟還高調在臉書發文坦承逃亡，遭各界砲轟。前桃園市議員王浩宇跳出來宣稱，自己認識林秉文，民眾黨前主席柯文哲私下跟林秉文很熟，「最沒資格批評林秉文的是民眾黨！」

    林秉文涉入88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，2022年遭檢方依幫助詐欺等罪起訴，並以300萬元交保，但未限制出境。去年法院開庭審理此案，法官4度傳喚林秉文均未到庭，後續得知他已逃亡出境，新北地院去年12月沒收其300萬保釋金並發布通緝。

    不料林秉文今天突然在其粉專發文，宣稱自己逃亡不是因為害怕面對司法，而是有個人因素，有很多事要去處理，貼文曝光後遭網友灌爆臉書，藍白痛批民進黨政府縱放，民眾黨發言人吳怡萱更稱林秉文敢如此囂張，是因為背後有綠營的靠山。

    王浩宇今天在Threads上發文表示，「林秉文我認識，當初是因為他經營的PG Talk準備要開政論節目，曾被邀請上節目因此認識（去過兩次他們公司，都是討論節目的事）……說真的，他的特助其實是國民黨黨籍（現在還是國民黨高層），而他來往的政治人物藍綠白都有，一個生意人是可不能白痴到去選邊站，畢竟得罪哪邊對他都不好。」

    他接著說：「我覺得今天最沒資格批評他，其實是民眾黨。柯文哲私下跟他很熟、常去找他，蔡壁如募款不順去拜託他，柯文哲自己也借88會館宴客，這些都是媒體報導過的，所以黃國昌一直扯88會館我覺得很無言，總不可能民眾黨又要拿好處，又要裝清廉攻擊別人吧？」

    「畢竟所有政治人物他都認識，跟他最熟的恐怕不是綠營的，我覺得該受到法律制裁就應該，我個人也呼籲林秉文可以儘速返台，雖然這幾個月已經斷聯，但好歹是個長輩，還是希望他能儘速把事情說清楚。但拿這個操弄說是民進黨縱放，我覺得無法接受，根本惡意。」

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