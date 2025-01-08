大罷免首當其衝 台中藍委黃健豪、廖偉翔沒在怕：未必是壞事

對於被公民團體鎖定罷免，國民黨台中市立委廖偉翔（左）認為真相也會越辯越明；黃健豪（右）則說，做好自己的工作，尊重不同立場的聲音。（資料照）

2025/01/08 20:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「大罷免時代」來臨，藍綠陣營各自叫陣要推動罷免對方立委，被公民團體鎖定罷免的國民黨台中市立委羅廷瑋、黃健豪與廖偉翔指出，罷免未必是件壞事；黃健豪說，尊重不同立場的聲音；廖偉翔則說，真相也會越辯越明。

國會修法亂象，公民團體接連發動罷免國民黨立委行動，民進黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，不只要罷免立法院院長、副院長韓國瑜、江啟臣，還要把國民黨41個區域立委全罷掉；國民黨立委賴士葆反擊，將對民進黨全面開戰，罷免民進黨38席區域立委。

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黃健豪說，自己在現階段還是做好自己的工作，該質詢就質詢，該刪預算就刪，該爭取建設就爭取，尊重不同立場的聲音，目標還是以4年任期結束後，交由全體民眾做決定。

廖偉翔則說，面對罷免局勢，其實認真做事、努力推動建設及無懼壓力監督政府就是最好的回應，真相也會越辯越明。民進黨在立委還沒上任1年就開始推動罷免，當然可以視為對選區立委的檢驗，而這一屆的立法委員真金不怕火煉，無論是法案推動、建設爭取到施政監督，都無愧於選民，也會持續努力專業問政、深耕基層。

廖偉翔也說，前陣子被媒體操作「怕被罷免而送金牌」，他還原說，事實其實是為幫一位癌末且熱心爭取教育建設的家長，向紫南宮求的一份平安符、一份心靈寄託，並非金牌，地方鄉里不但贊同有加，臉書更有超過3400人按讚，代表孰善孰惡鄉親自有公論。

廖偉翔說，上任後這一年，透過修正財劃法每年為台中爭取262億元經費推動建設，更爭取漢翔路到東大路延伸及福林路延伸至中科路98億經費、超過1億元的自來水管汰換經費及多項校園整修工程，合計超過百億，就任一年內三讀通過「公益揭弊者保護法」、「兒童及少年性剝削防制條例修正」、「詐欺犯罪危害防制條例」，並支持推動心理健康支持方案、藥價調整機制、五癌篩檢門檻放寬等等惠民政策，鄉親都有目共睹。

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