警消所得替代率提高8成 卓榮泰：挺警察與財政永續並非選擇題

行政院長卓榮泰發文說，「挺警察」也顧「國家財政永續」是政府的責任，兩題並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行。（資料照）

2025/01/08 17:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會昨天（7日）三讀修正「警察人員人事條例」，將警消海巡退休所得替代率提高到最高80％，估未來50年退撫基金財務缺口超過1700億元。行政院長卓榮泰今天指出，「挺警察」也顧「國家財政永續」是政府的責任，兩題並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行。

卓榮泰昨天在臉書發文說，立法院強行修法且嚴重違反法律，破壞過往協商協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

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卓榮泰今天再度發文，回首民進黨政府執政這 9年來，推動基層及外勤員警加薪、增訂執行重大演訓關鍵基礎設施防護訓練特別津貼、增訂深夜危勞勤務津貼、增訂國道公路警察每月薪資加薪近3000元、調高超勤加班每月支領最高達1萬9000元，還有增訂執行跨年、國慶、反恐等大型活動及重要勤務獎勵金每月最高5000元等措施，持續打造更合理的工作環境，讓挺警察跟兼顧國家財政永續能並行。

卓榮泰強調，挺警察和國家財政永續不是選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行，行政院也會盡全力捍衛民主、捍衛憲政秩序、捍衛國家財政永續，為下一個世代留下美好台灣。

至於政院會採取何種救濟手段，政院人士指出，政院將待收到立法院確定的版本後，再依版本內容研擬提起各項救濟的理由及內容。

行政院長卓榮泰發文說，「挺警察」也顧「國家財政永續」並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健向前行。（擷取自卓榮泰臉書）

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