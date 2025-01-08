八炯揭青年赴中創業陷阱 賴清德：台灣環境絕對比中國更好

賴清德今指出，若中國的青年就業環境不好，也不可能有多餘資源協助台灣人，而台人赴中創業發展仍有相當大的風險，且台灣環境絕對比中國更好。（資料照）

2025/01/08 18:13

〔記者陳政宇／台北報導〕網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源披露參訪廈門「台青創業基地」的過程，指出中國打出申請創業基金免還誘因，讓台灣青年逐步深陷統戰。總統暨民進黨主席賴清德今（8日）強調，若中國的青年就業環境不好，也不可能有多餘資源協助台灣人，而台人赴中創業發展仍有相當大的風險，且台灣環境絕對比中國更好。

民進黨今召開中常會，據與會人士轉述，賴清德席間談到，最近社會上有在討論，關於中國方面成立台灣青年創業基地，要拉攏鼓勵台灣年輕人過去創業，或是辦身分證、向銀行貸款等，這些都是統戰的手法，背後都有相當高的風險，盼常委及黨公職協助宣傳，政府對年輕人就學及就業上提供的相關政策補助和措施。

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賴清德指出，台灣的大專院校內部有所謂的創業基地，政府有補助企業的孵化器、育成器等，另外也有天使基金，整體的創業環境相當完整。

話鋒一轉，賴清德說，中國2023年中之後就未再公佈青年失業率，當時數據是青年失業率超過2成，若中國內部的青年就業環境都不好，也不可能有多餘資源來協助台灣人去中國創業或發展事業，這部分仍有相當大的風險，且台灣的環境絕對是比中國更好，請黨公職及常委多加宣傳，請大家不要上當。

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