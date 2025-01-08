大罷免才能解決國會亂象？ 台派教授：政院要先硬起來跟藍白對幹！

針對大罷免，台派教授李中志（右）、李忠憲（左）分別提出看法。（資料照）

2025/01/08 18:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手於國會毀憲亂政，激起民眾怒火，各地醞釀針對國民黨區域立委展開罷免行動。美國伊利諾州立大學教授李中志今天（8日）跳出來直言，在訴諸社會力之前，行政院要先硬起來與藍白立委對抗；成大教授李忠憲也說，卓榮泰內閣要有自己是「戰爭內閣」的心理準備，不能再採取隔岸觀火的態度！

罷免藍委行動各地開花，關於要將矛頭指向幾個成功率較高的人，還是卯起來將所有藍營區域立委全部罷掉，這幾天在網上掀起熱烈討論，不少台派KOL也紛紛發表看法。不過李中志今天在臉書發文表示，雖然他贊成大罷免，但他認為「在訴諸社會力之前，行政院要先幹，大家投你一票是幹嘛的？」

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他接著說：「其實要幹很簡單啊，所有法案全部凍結，激怒藍白立委，然後民進黨自提倒閣，從提案倒閣到解散國會，半個多月可走完，國會解散後依法60天內必須完成重選，10天內開議，到時看看白黨有沒有3席。綠若過半，問題解決，若再不過半，那就是新民意，沒辦法，乖乖把路走完。整個過程不到四個月，這個國家就可以再走下去。比較一下罷免、補選的時程，為何捨易求難？當然，藍白可以堅持擁護卓內閣，拒不倒閣，那好，行政院就此取得拒絕副署亡台法案的許可，謝謝。」

李忠憲也在臉書轉發李中志的貼文，「我不知道卓榮泰的內閣有沒有認知到自己是戰爭內閣的心理準備，如果這次行政部門還跟以前一樣採取隔岸觀火的態度，台灣真的是差不多了。我時常說，中共的套路其實都是陽謀，他們就這幾套路數，反覆使用，可是大多數人選擇視而不見。當時的紫光是來偷技術進而最後取代消滅你，這是陽謀，一點也不難懂。現在他們又大量滲透台灣內部，因為正規軍打不過，只能從內顛覆。這是國共內戰時的套路，七十幾年後的今天還是一樣。」

李忠憲繼續說道：「為什麼中共現在主要的滲透對象是藍白？因為民進黨人如果被滲透（一定有，只是希望不要太多），他只能深度潛水，否則就拿不到綠營的選票。在民進黨內，選票實力代表一切，所以是由於綠營選票的力量，使得民進黨不容易被滲透。本屆的立院亂象，事實上是中共在台滲透工作成果的階段性驗收。對付中共從內滲透顛覆的陽謀，我們也只有用直接選票的陽謀來直球對決。」

「我覺得如果台灣人民願意選擇藍白跟中國統一，用真正民主的方式大家沒有什麼話講。但如果中國布建幾個像柯文哲、黃國昌、傅崐萁、陳玉珍這種，然後選出韓國瑜當立法院長，用這種方式搞亂台灣，進而造成中國併吞台灣的結果，我不能接受！請藍白的朋友們，可以告訴你們支持的立法委員，喜歡跟中國統一，就應該正面對決呀，你們不是一直講自己有60%的選票嗎？」

李忠憲直言，「台灣正面臨內部滲透與外部威脅交織的挑戰，這是對民主制度的真正考驗。行政部門若仍採取觀望態度，只會坐視危機加深。民主最大的力量在於選票，唯有以選票的『陽謀』對抗中共滲透的『陽謀』，才能守護台灣的主權與民主價值。面對中共從內部顛覆的手段，藍白若自稱代表多數，便應該勇敢以『統一』議題正面對決，而不是依靠陰影中的操作擾亂民主機制。」

「至於行政院，應該認知自己是『戰爭內閣』，果斷行動，不再囿於自我設限。國會解散重選、重啟民意檢驗，雖冒險但也是最快速能解決僵局的路徑。四個月內，台灣可以走出混亂，重新確立方向。台灣的民主不只是防禦性制度，更是積極的力量源泉。我們每個人都有責任捍衛這片土地，不讓陰謀得逞；也要以行動告訴世界——我們選擇站在自由的一邊，選擇站在自己的未來這一邊。」

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