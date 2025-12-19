為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝長廷傳接掌台日協會 蘇嘉全任海基會董事長

    2025/12/19 09:16 記者方瑋立／台北報導
    前駐日代表謝長廷（見圖）將接任台灣日本關係協會會長，而現任會長蘇嘉全可望轉任海基會董事長。（資料照）

    前駐日代表謝長廷（見圖）將接任台灣日本關係協會會長，而現任會長蘇嘉全可望轉任海基會董事長。（資料照）

    兩岸、外交高層人事大搬風，海基會董事長吳豊山昨（18日）於董監事會證實請辭，遺缺受到關注。據指出，前駐日代表謝長廷將接任台灣日本關係協會會長，而現任會長蘇嘉全可望轉任海基會董事長。這項對日與兩岸事務人事安排，將由具「院長級」份量的綠營政治人物出任。

    ​謝長廷重返對日第一線 人事佈局早有跡象

    ​甫於今年8月卸下駐日代表職務的謝長廷，受聘為總統府資政，回台後政治活動頻頻。除密集在臉書發文力挺閣揆卓榮泰，更傳出以「職務變動」為由，婉拒前總統陳水扁的節目邀約，被解讀為準備重返公職的起手式。

    ​台日關係協會會長一職向來由層峰核心人物出任，包括邱義仁及現任的蘇嘉全。謝長廷憑藉8年駐日人脈，回鍋掌管台日協被視為「順理成章」的安排，旨在維持對日溝通窗口的層級與穩定。

    ​蘇嘉全轉掌海基會 吳豊山「讓賢」退場

    ​這波調動的起點源於海基會董事長吳豊山的請辭。吳豊山在會議上直言，總統賴清德上週五約見時自己當場同意「讓賢」，並確定任期僅到12月31日。這番話證實了府院高層對海基會人事已有新佈局。

    ​接替吳豊山的蘇嘉全，在擔任台日協會長期間雖達成數項備忘錄簽署，但其更大的優勢在於其擔任立法院長時期即與各高層建立的信任關係。此次轉戰海基會，顯示層峰有意在對岸刻意造成的僵局下，改由政治性格較強的蘇嘉全接手。

    前駐日代表謝長廷將接任台灣日本關係協會會長，現任會長蘇嘉全（見圖）可望轉任海基會董事長。（資料照）

    前駐日代表謝長廷將接任台灣日本關係協會會長，現任會長蘇嘉全（見圖）可望轉任海基會董事長。（資料照）

