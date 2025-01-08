今年總預算案還沒三讀 卓榮泰：將軍、士兵難作戰

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣商會聯合總會回國訪問團。（記者鍾麗華攝）

2025/01/08 17:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院尚未三讀今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰今天接見日本台灣商會聯合總會回國訪問團時表示，政府準備了許多推動國家發展的計畫，但現在總預算沒有通過，「任何一個將軍、任一個士兵都沒有辦法出去作戰」，希望立法院能支持政策、看清我們的方向，儘速通過總預算案，讓未來台灣與現在截然不同。

卓榮泰指出，台日在經貿等各方面合作交流甚深，台積電也在日本熊本、九州設廠，帶很多協力廠商進行垂直整合，除改變當地對科技產業了解，也增加對台灣的認識，相信這個成功案例，有機會讓台積電的全球戰略布局得到更多國家協助。

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卓榮泰強調，行政院去年已多次召開經發會，討論創新經濟、均衡台灣、包容成長3大主要議題，推出兆元投資國家發展方案、國家人才競爭力躍升方案、中小微企業多元振興發展計畫、打造台灣成為亞洲資產管理中心、薪資透明化等；此外，政府也在均衡台灣概念下，將全國劃分為6大區域產業及生活圈，並推出超過140項重要地方基礎建設。

卓榮泰指出，總統賴清德上任後持續用健康台灣、團結台灣、均衡台灣帶領國家跟世界連結，行政院擬定很多計畫也正一一實現，而台灣跟世界連結，主要是為了要保護國家安全主權，以及台海與印太地區和平穩定，若無法完成此事，台灣高科技業恐受阻礙，而一旦台灣產業受影響，世界發展也將受影響。

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