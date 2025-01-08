被藍營鎖定罷免 台中市議員黃守達：不求戰、不避戰

台中市議員黃守達（右二）表態支持全面罷免，被藍營鎖定列入罷免對象。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/08 17:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國會修法亂象，藍綠均喊出要罷免對方陣營立委，儼然將進入大罷免時代，身兼民進黨中執委的台中市議員黃守達表態支持大罷免時代的到來並不是壞事，「全面罷免把是否解散國會交給人民決定」，被國民黨鎖定列入罷免對象，黃守達強調，他負責任論述，面對挑釁，他秉持備戰不求戰，應戰不避戰的原則以對。

民進黨團總召柯建銘日前喊出不只要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，還要把國民黨41個區域立委全罷掉，國民黨立委賴士葆則回擊國民黨團也決議罷免民進黨38席區域立委反制。

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對此，黃守達說，面對當前國民黨強佔立法院的憲政僵局，民進黨必須動起來，針對國民黨所有區域立委發動全面罷免就是值得大步邁進的方向。

他說，現在立法院民進黨有51席、國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，泛國民黨作為多數，仗恃國會多數癱瘓政府，形成憲政僵局，若要解決僵局，就要減少泛國民黨席次，只要罷免6席國民黨立委，就可以翻轉局勢；若考慮到正副立法院院長皆為國民黨、民眾黨騎牆包牌的投機性格，甚至還不必罷免到6席。

黃守達說，從去年5月國會濫權法案開始，「整個國民黨已經徹底暴走」，《立法院職權行使法》涉及濫權被宣告違憲，接下來的《憲法訴訟法》與《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》，則各是報復大法官、逃避民主課責更以削弱中央政府效能為目的，後續還有很多爭議法案即將闖關。

黃守達說，很多人都看出這是立法院國民黨團總召傅崐萁的謀略，所有國民黨立委都選擇配合傅崐萁的指揮，全面罷免是針對國民黨所有區域立委發動罷免，就是對國民黨的不信任投票。

他說，既然朝小野大是人民的選擇，那就等到下次選舉再交由人民決定，民進黨可以參與罷免國民黨立委，同理，國民黨也可以，罷免與否終究還是取決於人民，民進黨投入全面罷免的意義，就是把裁奪是非對錯的權柄交還給公民社會、「更大的民主」，他支持民進黨投入「全面罷免」。

黃守達表態後，今天傳出被國民黨列入罷免對象。黃守達說，每天都有人到服務處詢問罷免藍委的事情，熱烈的程度前所未見，這非來自誰的惡意動員、不是仇恨罷免，是來自民眾對於立院亂象的憤怒與恐懼；面對直面而來的挑釁，他會秉持備戰不求戰，應戰不避戰的原則，「不管惡意是來自國民黨、民眾黨，還是中國共產黨」

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