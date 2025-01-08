孫健萍挑戰朱立倫喊5改革 中配中常委怒嗆：話說得好像玉皇大帝

民黨中常委孫健萍（左）宣布參選黨主席，發表演說，當場引起另一中常委何鷹鷺（右）不滿，嗆要把他送考紀會。（記者張嘉明攝）

2025/01/08 17:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨主席今年將改選，具體時程尚未確定，中常委孫健萍今天下午在中央黨部宣布參選黨主席，提出「重建政治論述」、「健全黨務組織」、「深化黨內民主」、「優化政黨文化」、「推動黨政密合」等5項改革方向，要讓國民黨振衰起敝，重拾青年世代與中間選民認同支持，進而在2028年重返執政。

不過，在孫健萍講完話後，與他有過節的國民黨中常委何鷹鹭也到場發言質疑孫健萍嚴重損害國民黨形象，有什麼能力、資格參選黨主席？她還當場撂話，「我告訴你，我不把你送到考紀會，我誓不罷休！」何鷹鹭的談話引發在場的孫健萍支持者不滿，雙方一度互嗆。

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何鷹鹭說，今天國民黨召開中常會，孫健萍不去開會，卻宣布參選黨主席，他有什麼能力資格參選？她還說，國民黨有缺點，但會慢慢改革，不斷前進，現任黨主席朱立倫倡導兩岸和平，人民才有幸福，國民黨已經做得很好了，孫健萍話說得好像是玉皇大帝，不下人間，怎麼了解人間疾苦？

孫健萍說，國民黨近年缺乏完整、通盤的政治論述，不斷盲目追逐，跟拜民進黨建立的所謂「主流民意」，逐漸自我迷失，與創黨精神愈來愈遠。

他還說，民進黨在清理完民眾黨的戰場後，賴清德總統勢必將矛頭對準國民黨，從下月開始將以各種名義，對國民黨立委進行罷免，以改變「雙少數總統」的劣勢，國民黨如果繼續因循綠營所謂的主流民意 ，未來總統大選只能持續吞敗。

孫健萍說，國民黨近年沒有論述，只有口號標語，只有權力與勝選的念想，卻沒有扎實宣揚與踐履價值理念的作為，讓民進黨發展出今天所謂的主流民意，國民黨卻盲目跟隨、失去黨魂與基本價值，不知不覺中出現斯德哥爾摩症候群的症狀，成為綠營所謂「主流民意」的跟隨者，如果此一病灶不根治，只會受制於綠營所謂的主流民意，而難返執政。

孫健萍還批評目前的黨中央，始終有一種幻想，以為與中共多接觸，保持「和睦」關係，一味的「親美」與「友日」，就可以贏得台灣民心，重返執政，國民黨必須改弦更張，發展宏偉的論述與訴求清晰的政策路線，才能真正贏得掌聲與尊敬，同時國民黨也必須轉變形象， 擺脫「親信政治」，迎向「清新政治」。

自稱為「國民黨六年級世代」的孫健萍說，國民黨必須換上改革意志鮮明，素行良好，願意跳脫黨內醬缸文化，建立合理制度的「六年級黨主席」，才可能讓黨的形象明顯改善。

媒體詢問，如果孫文學校總校長張亞中也要參選，兩人是否可能整合？孫健萍說，希望能透過民主選舉的方式。媒體追問是否會以民調決定？他則說，這是假設性問題，張亞中還未宣布，他歡迎所有人參選。

民黨中常委孫健萍（左）宣布參選黨主席。（記者張嘉明攝）

國民黨主席朱立倫主持中常會說，國民黨對於大罷免備戰而不求戰，必要時也會以戰止戰。（記者張嘉明攝）

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