為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    跌破眼鏡！澎縣府秘書長由6月將屆退的環局長楊書舜接任

    澎湖縣環保局長楊書舜，傳接任澎湖縣政府秘書長。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣環保局長楊書舜，傳接任澎湖縣政府秘書長。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/08 17:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府秘書長蔡淇賢16日將屆齡退休，遺缺傳出由現任環保局長楊書舜接任，蔡淇賢則以政務官任用接環保局長職位，2人職位互換。由於楊書舜也將在6月屆齡退休，因此外界認為只是「臨時性人事調整」，7月以後可能會有較完整的人事安排。

    原秘書長蔡淇賢以政務官回聘接環局長

    依照規定，澎湖縣政府秘書長一職，必須是由常任文官擔任，蔡淇賢屆齡退休之後，必須由文官接任。但傳出由環保局長楊書舜接任，卻是跌破外界眼鏡，主因是楊書舜也將於6月屆齡退休，還有近來紅羅垃圾場大火事件，雖然為陳年問題，環保局首當其衝，成為各界箭靶，局長楊書舜變成代罪羔羊。

    根據了解，紅羅垃圾場大火後，楊書舜自請記過處分，並請調非主管缺，由於垃圾場問題存在多時，非一人之過，因此被記以申誡處分，職務暫無異動，原本以為可能就在環保局長任內屆齡退休，不料卻峰迴路轉，突然傳出高升秘書長職位，成為人事異動黑馬，也讓外界再次見識陳光復用人方式，果然不按牌理出牌。

    至於現任秘書長蔡淇賢，外界早已傳言，即使屆齡退休，也會留任澎湖縣政府，以政務官回聘任用，但以工務處長、建設處長為主，主要是借重其建設方面長才，沒想到結果卻傳出是與環保局長職務互換，也是跌破外界眼鏡的布局，但因只是暫時性職務安排，6月以後可能會有新職務派任，值得外界觀察。

    澎湖縣政府秘書長蔡淇賢（右二），傳屆齡退休政務官回聘接任環保局長。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府秘書長蔡淇賢（右二），傳屆齡退休政務官回聘接任環保局長。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播