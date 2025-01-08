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    我國際海纜遭中國權宜船拖斷 國民黨：支持海巡執法

    我國際海纜遭中國權宜船拖斷，國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪表示，支持海巡執法。（資料照，記者王藝菘攝）

    我國際海纜遭中國權宜船拖斷，國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪表示，支持海巡執法。（資料照，記者王藝菘攝）

    2025/01/08 16:56

    〔記者施曉光／台北報導〕位於基隆港外海的國際海纜上週遭喀麥隆籍的中國權宜船「順興39號」拖斷，國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪表示，此事無論是否為中國對台灣的資訊封鎖戰，國民黨都支持海巡署相關執法。

    李彥秀並強調，此事也凸顯海巡是第二個海軍的重要性，更強化國民黨昨天通過警察人事條例修法，也顯示出經濟部長郭智輝強調未來要在菲律賓設電廠，拉電纜，接回台灣，根本就不可行。

    此外，立法院長韓國瑜下週將率團參加美國總統當選人川普的就職典禮，媒體詢問這次韓國瑜訪美團的規格是否降級、缺乏多元性?李彥秀表示，民進黨上任後無論前總統蔡英文或賴清德總統，都不斷強調現在是台美關係過去20年來最好的時刻，2.0的川普上台後，台美之間其實在經貿有很多議題要談判，當然希望可以擴大規格，代表台灣與美國的友好。

    李彥秀說，過去的祝賀團其實都有縣市首長隨行，包含政黨代表也可以參加，希望賴政府可以擴大這次祝賀團規模，讓政黨按比例參加，縣市首長也可以加入，以凸顯台美關係以及對川普回任總統的重視。

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