大罷免潮來襲 台中藍委羅廷瑋發聲了：未必是壞事

國民黨台中市立法委員羅廷瑋說，罷免未必是件壞事，但理由要合理。（資料照）

2025/01/08 16:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍綠陣營各自喊話要推動罷免立委，「大罷免時代」儼然來臨，被公民團體鎖定罷免的國民黨台中市立法委員羅廷瑋指出，罷免是民主國家中民眾行使權力的一種方式，未必是件壞事，但罷免理由要合理。

國會修法亂象，公民團體接連發動罷免國民黨立委行動，民進黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，不只要罷免立法院院長、副院長韓國瑜、江啟臣，還要把國民黨41個區域立委全罷掉；國民黨立委賴士葆回擊，國民黨團也決議罷免民進黨38席區域立委反制。

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對於被公民團體列入罷免對象，立委羅廷瑋說，罷免是民主國家中民眾行使權力的一種方式，不分黨派，近期兩黨都有立委被點名罷免，他認為，從另一個角度看，就是回歸到民眾對選區立委的認同與否，並檢視這一年來的成果，未必是件壞事，但罷免理由要合理。

羅廷瑋指出，作為民意代表，最重要的是專注於選區服務與建設，會繼續在立法院為台中爭取更多經費，支持地方建設與提升民眾福利；例如，若「財政收支劃分法」順利實施，台中每年將增加262億元財政資源，這對於目前捷運多線齊發的大躍進階段來說至關重要。

羅廷瑋也提到，近期立法院三讀通過的「揭弊者保護法」、取消80歲以上及70歲以上癌症二期患者的巴氏量表檢測等政策，都是符合民眾需求的重要法案，「相信選民的眼睛是雪亮的」。

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