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    藍營拚週五處理憲訴法覆議案 柯建銘：不會讓傅崐萁得逞

    國民團總召傅崐萁（圖右）今預告，本週五（10日）將積極處理覆議案，但不會邀請行政院長卓榮泰報告；民進黨團總召柯建銘（圖左）則強調，民進黨團會有所因應，不會讓傅崐萁得逞。（資料照）

    國民團總召傅崐萁（圖右）今預告，本週五（10日）將積極處理覆議案，但不會邀請行政院長卓榮泰報告；民進黨團總召柯建銘（圖左）則強調，民進黨團會有所因應，不會讓傅崐萁得逞。（資料照）

    2025/01/08 16:47

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院針對「憲法訴訟法修正案」提出覆議，立法院國民團總召傅崐萁今（8日）預告，本週五（10日）將積極處理覆議案，但不會邀請行政院長卓榮泰赴立院報告。民進黨團總召柯建銘表示，他不同意這樣的做法，民進黨團會有所因應，不會讓傅崐萁得逞。

    民進黨今召開中常會，柯建銘席間對立法院情勢進行全盤報告。據與會人士轉述，柯說明，他過去這段時間比較少參加常會，是因為個人健康方面有些狀況，但現在已經好了，所以可以「仗義執言、仗打藍白」。

    柯建銘說，立法院排定1月21日休會，但現在面臨一個狀況是，總預算案恐怕沒辦法審完，司法及法制委員會明天才排審法務部預算，整體進度相當落後，另外還有前瞻預算和台電預算案也要處理；法律案方面，這會期通過33個法律案，其中有18個是由行政院所提出，民進黨很關注的運動部組織法已順利完成立法。

    不過，柯建銘坦言，民進黨在立法院仍面臨朝小野大，立法院長韓國瑜很不適任，應該要在立法院內提案罷免並列入公報紀錄，未來可以回來看歷史的這一刻。柯也提到，傅崐萁表態這這週五要處理行政院覆議案，且不讓卓榮泰來立法院進行詢答，自己不同意這樣的做法，黨團會有所因應，不會讓傅崐萁得逞。

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