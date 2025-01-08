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    退役軍人當中共內應組「狙擊隊」 陸委會：判刑確定將喪失退休金

    復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部，涉長期收受中國金援發展組織、吸收軍職背景的退役軍人、籌建武裝部隊、刺蒐國軍營區與軍事據點，並謀求發動武裝攻擊。（圖擷取自內政部政黨資訊網）

    復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部，涉長期收受中國金援發展組織、吸收軍職背景的退役軍人、籌建武裝部隊、刺蒐國軍營區與軍事據點，並謀求發動武裝攻擊。（圖擷取自內政部政黨資訊網）

    2025/01/08 16:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部，涉長期收受中國金援發展組織、吸收軍職背景的退役軍人、籌建武裝部隊、刺蒐國軍營區與軍事據點，並謀求發動武裝攻擊。針對退役軍人祕組「狙擊隊」當內應，是否能取消退休撫恤金？陸委會今天強調，倘違反國安法為中國發展組織等罪，經判處有期徒刑確定，將喪失請領退休（職、伍）給與權利。

    退役軍人屈宏義涉組織親中政黨，進行所謂「滅台計畫」，蒐集美國在台協會AIT、阿里山雷達站、加祿堂海灘實彈高地、屏東恆指部、三軍聯訓基地寶利營區等政軍目標資訊轉交中共，並吸收軍中同學，秘組「狙擊隊」要殺台獨份子，已被檢調依國安法起訴。

    檢方查出，屈宏義自軍中退役後，長年在中國經商，2019年結識中國機構「深圳市新四軍研究會」擔任首長的張昌國等人，該研究會承諾提供資金，請屈男回台規劃和佈建台灣中高階現、退役軍士官兵發展組織，伺機刺探並蒐集台灣軍事和政治情報，做為中國武力侵台的內應，屈答應為其效力後，便頻繁與張聯繫。

    回台後，屈宏義更指派戴男與張昌國聯繫進一步合作模式。戴男回報，「中央有指示，在台有內應，才能有一回」、「成立工作室，是保護身分兼協調聯絡」。屈回應，「復康整合所有退武（伍）人員……為引導華變動作執行由紅軍布置入台10萬人」「紅軍已早入台就位完成」等語。戴男閱後向張男報告，「把心思、經費，運用在台灣的軍方高層入手」「少死人、少破壞，達成統一」等語。

    對此，陸委會表示，依「國家安全法」第13條規定，軍公教人員不論現職（役）或退休（職、伍），倘違反國安法為中國發展組織等罪，經判處有期徒刑確定，將喪失請領退休（職、伍）給與權利。已經支領部分，將從實行犯罪時起算，予以追繳。

    陸委會指出，絕大多數的國軍弟兄都是堅決捍衛國家安全，燃燒自己保衛國人安危的英雄，政府呼籲少數人士不要受中共利誘貪圖小利，做出違背忠誠誓言、危害家園，令人親痛仇快的行為。

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