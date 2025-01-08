川普第2任期美台關係 余茂春：將成「全球抗中」格局重要一環

台教會今（8）日舉辦「從台海區域安全及戰略合作，看川普總統第二任期的美台關係與回應」台灣國家安全講座，圖為前美國國務卿龐培爾的中國政策顧問余茂春進行專題演講。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/08 16:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統當選人川普20日即將就職，台灣教授協會今日舉辦台灣國家安全講座，特邀美國華府哈德森智庫中國研究部主任余茂春談「川普第二任期美台關係」。余強調，川普上任後，美國對中共的反擊是全方位、全球性，美台關係將成為全球抗中格局重要的一環。

余茂春表示，台灣是對抗中共第一線，美國則是大後方。川普第一任期完成美國戰略中心的轉移，因二戰結束後，美國戰略資源全放在歐洲，1969年後也聚焦在中東，直至2016年川普上台，美國戰略目標開始從歐洲、中東轉移至太平洋。

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余茂春指出，在中共官方宣傳中，武力攻打台灣是解放戰爭，並不是單純內戰延續，在中國共產黨的意識形態中，這是解放台灣，後續是共產主義要解放全人類。

余茂春分析，對西方國家而言，台灣是一個主權獨立國家，美國雖然檯面上沒有公開承認，但因為台灣國際地位不斷擴展，與中國有不同的民主自由制度，台灣都是美中關係的焦點。美國認為聯合國2758號決議文，僅處理中國代表權問題，並未決定台灣國際地位。

余茂春提及，中共官方是堅持「一個中國原則」，宣稱台灣是中國一部分，不過美國反對此一主張，美國主張「一中政策」，也支持台海維持現狀，反對中國以武力解決台灣問題。而且當台海危機出現，美國就不會有戰略模糊，軍事上是沒有戰略模糊的，只有外交上有戰略模糊，也就是美國至今未承認台灣主權歸屬。

余茂春進一步說，川普第一任期內，美台關係首要變化是美國盡量把美台關係的發展，從美中關係中脫離出來。第二是美國與全世界200多個國家有往來，台灣是美國第8大的經貿夥伴，台灣其實不可小覷，與台灣交往過程中，美台有更多的夥伴關係，例如半導體產業。

余茂春強調，美國對中共武力侵犯台灣的可能性，從來沒有掉以輕心。台海一旦發生戰爭，將牽動全球供應鏈、電子產業，世界貿易體系將大亂，對全球經濟造成巨大衝擊，北約組織都非常關注台灣議題。

余茂春提及，川普最近說要買格陵蘭，稱加拿大可以成為美國第51州，這是因為拜登政府毫無作為，讓中國控制很多戰略要點，川普開始正視這些問題。川普再度上任後，美國對中共的反擊是全方位、全球性，美台關係將成為全球抗中格局重要的一環，川普說要結束烏俄戰爭，美國是想要將資源集中放在對付中共。

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