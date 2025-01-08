黨中央要成立「罷免指揮總部」？國民黨：各種建議都在18套劇本中

國民黨文傳會主委李彥秀。（記者張嘉明攝）

2025/01/08 16:27

〔記者施曉光／台北報導〕面對可能大罷免，外傳國民黨內主戰派主張在中央黨部成立所謂「罷免指揮總部」，國民黨文傳會主委李彥秀今天說，黨內或基層藍營支持者一定會有不同的聲音，希望國民黨也來大罷免，或以反惡罷方式的操作，這些建議都在國民黨的「十八套劇本」當中。

國民黨主席朱立倫今天中常會後與祕書長黃健庭、立法院黨團幹部及部分藍委在黨部開會，針對立法院民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」、公民團體推動罷免以及賴清德總統提出所謂「更大的民主」解決爭端，沙盤推演。

請繼續往下閱讀...

據指出，公民團體已經在推動罷免二十幾個國民黨立委，讓被點名的藍委壓力很大，因此黨中央必須拿出態度，不可能沒有具體因應作為，但今天大家討論的具體作為方向，目前不便透露，最快下週才有可能逐漸浮出。

李彥秀說，國民黨會強硬起來，面對民進黨大惡罷，或兼任民進黨主席的賴清德總統所謂更大的民主，其實明眼人都看得出來，根本沒有什麼更大的民主，民進黨就是站在第一線，打算操作大罷免，其實也根本沒有什麼公民團體，民進黨祕書長林右昌說社會力動員，明眼人都知道，民進黨就是站在第一線操作惡罷。

對於林右昌澄清民進黨沒有主導或討論過罷免，李彥秀說，民進黨就是在玩兩面手法，一方面讓立法院民進黨團總召柯建銘提「雙罷」，讓行政院政務委員陳時中喊大罷免，但一方面又說都是社會力動員，這就是在唱雙簧，國民黨不會坐以待斃。

李彥秀還說，國民黨的態度就是備戰不求戰，會以戰制戰，當然會有因應反制措施與策略，會有各種劇本因應，就看民進黨丟出來什麼劇本，國民黨就一定會有反制作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法