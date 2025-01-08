分析大罷免別太貪心 溫朗東點名5藍委

立法院國民黨團總召傅崐萁與國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/01/08 16:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，要罷免掉國民黨所有的區域立委，並改選立法院正、副院長。對此，名嘴溫朗東表示，如果不要太貪心，限縮一點罷免利益，不追求全面罷免，罷免並非要讓綠營在立院獲得壓倒優勢，而是順應民意讓囂張的藍委知所警惕，讓他們知道人民才是國家的主人，更直指傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之、羅廷瑋是重點罷免五道主菜。

溫朗東在臉書PO文表示，反對「大罷免」的理由主要是：「總統賴清德滿意度超過五成，行政院長卓榮泰也有四成多，既然民意反應不錯，沒必要大動作升高對抗，以免罷免不成，反失民心。」這樣的論述，存在著思考盲區：賴清德跟卓榮泰還不錯的滿意度現況，也是因為綠營立委在立法院裡衝鋒陷陣，用肉身或論述避免了行政崩塌。不僅如此，這個行政滿意度不錯的現況，同時也是包含了罷免謝國樑未果的現況。

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溫朗東指出，要把行政滿意度、民進黨支持度等成績，全盤用行政權「身段柔軟、盡力溝通」來解釋，推論上略顯粗糙。試想，藍委亂立法，如果綠委沒反應，不發聲，行政院跑到前面表示反對，那就是綠委的防線撤了，讓行政立法直接衝突。一個國家，有人可以在大樓裡拚經濟，也是有人在碉堡裡捍衛和平。行政院的柔，綠委的剛，應該是互為表裡，缺一不可。

溫朗東續指，全面罷免的高風險性。把目標訂得太高，想要全面罷免藍委，將會受到反作用力的傷害。設定目標必須有正當性，有可行性，這麼一來，就算失敗了，差距也不會太大，也不會因此傷害士氣，影響本土派信心與2026的地方選舉。學生或是競技選手，都必須設定符合實力的目標，如果過於好高騖遠，未必是越挫越勇，反倒可能一蹶不振，現實上，許多選民支持民進黨的程度也沒到要「全面改寫2024的投票結果」。

國民黨亂來是真的，也逐漸招致更多人的反感。但國民黨的基本盤勢也還在。全面罷免，若給人一種民進黨選輸了要翻盤的印象，雖然也是依循民主機制，但也未必能取得普遍共鳴。

溫朗東直言，因此，如果不要太貪心，限縮一點罷免利益，不追求全面罷免，而是重點罷免：針對言行最為乖張、民意基礎最薄弱的立委給予懲罰。這樣的罷免未必讓綠營國會過半，但能夠給予藍委警惕與教訓。如果十幾個藍委被罷掉，那當然很好，但這應該被視為意外之喜，而不是核心目標。罷免並非要讓綠營在立院獲得壓倒優勢，而是順應民意讓囂張的藍委知所警惕，讓他們知道人民才是國家的主人。

溫朗東分析，重點罷免，主菜有五道：傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之、羅廷瑋。這幾位仇恨度高，宣傳容易，且各有特色。

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