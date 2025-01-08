藍營籲速公佈新竹棒球場調查結果 綠營諷：藍白主導棒球場政治惡鬥

立法院國民黨團開記者會籲趕緊重啟新竹棒球場，但新竹市綠營諷是藍白主導棒球場政治惡鬥。（資料照）

2025/01/08 16:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院國民黨團今天在立法院召開「新竹市立棒球場開打遙遙無期誰要負責？」記者會，並提出4點訴求，要求檢廉及監察院趕緊公佈調查結果。不過，國民黨團的動作卻遭新竹市民進黨打臉，稱棒球場能否重啟的主導權一直都在「藍白合」的新竹市府手上，是藍白聯手進行政治鬥爭，才讓棒球場重啟遙遙無期。

國民黨這場記者會由立委林思銘及鄭正鈐召開，並提到棒球場從2022年7月底開打後，至今球場2年多了，為何還無法開打，因棒球場的統包商到法院聲請保全證據，至今仍未有結果，導致市府無法要求統包商進場改善，呼籲法院及統包商趕緊做出結果。

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另外包括監察院及檢廉單位也多次調查，但至今都沒有結果，希望新竹地檢署及廉政署和監察院應展現效率，不要浪費公共資源，損害市民的權益，能夠盡速處理問題，回應市民的期待。不要讓市府公信力及市民對司法的公信力喪失，趕緊讓真相水落石出。也呼籲監察院及檢廉單位不要再打假球。

對此，民進黨市議員楊玲宜則酸，因為明天是高虹安與旅美教授陳時奮的誣告案二審高院開庭，果然不意外，藍白又再度扯竹市棒球場來轉移焦點。高虹安一而再再而三的惡搞棒球場，才是最應該要負責的人。

棒球場能否重啟，主導權一直都在高虹安與竹市府手中，為政治惡鬥消費前朝，自導自演所謂的新竹大秘寶，接著又不顧民生封住地下停車場，以致營造廠一狀告上法院，目前等候公正第三方的鑑定報告。

如今棒球場重啟遙遙無期，高虹安的愛將田政宏更深陷疑似圖利洩密之嫌。藍營再度為掩護高的官司淪為側翼打手，實為可悲可笑。

民進黨議員陳建名也酸，國民黨立院黨團的記者會是裝睡的人果然叫不醒，國民黨持續活在平行時空，漠視民眾黨高虹安、邱臣遠執政團隊的無能，繼續搬出前朝護航。

如今有問題的是高虹安市府，不是林智堅市府，至今新竹棒球場沒有查出任何前市府人員違法事證。但2022年之後掌握市政機器的人是高虹安，2年多的時間沒辦法搞定棒球場，已顯現其無能，選舉時喊出大聯盟等級的驗收，到現在讓自己下不了台。

國民黨如今加碼指稱檢調系統毫無偵辦動作，這種行為跟柯前主席嗆聲檢察官的行為如出一轍。好像做錯事接受司法調查審判，只要喊聲「司法迫害」，刷一些流量，就可以扭轉乾坤，黑白不分。

實際上，高虹安市府的工策會副總幹事田政弘因悍創公司「先承攬後得標」案件遭檢廉約談，至今職缺還掛在府內，這種亂七八糟的不法情事，國民黨團卻矇眼略過置之不理，才是政治惡鬥。

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