陳志銘交付京華城資料給陳智菡 北市政風處：市府已交付查證

台北市政風處處長林炤宏在台北市議會答詢市議員許淑華質詢時說，市府在起訴書公開後，有注意到參事陳志銘交付資料的問題，已在了解。（記者何玉華攝）

2025/01/08 16:17

〔記者何玉華／台北報導〕檢廉調查前台北市長柯文哲涉京華城案，發現前台北市府祕書長陳志銘（現任參事）曾在去年4月28日將京華城相關資料交付給民眾黨立院黨團主任陳智菡，台北市政風處處長林炤宏今（8）天在台北市議會答詢時說，起訴書公開後，市府有注意到這個情況，目前在了解查證中，後續會就查證結果會同人事處究責。

民進黨台北市議員許淑華今天在議會要求人事處、政風處說明對陳志銘交付陳智菡京華城相關資料處理情形。

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人事處長張建智說，資料的提供目前是依照行政院「文書處理手冊」、「政府資訊公開法」的規定；有關陳志銘提供資料的進度，目前還不是很清楚。林炤宏則說，起訴書公開後，府級有注意到這情況，請政風處了解，目前還在了解查證中，後續會就相關查證結果 會同人事處就責任問題處理。張建智說，若有違法就會召開公務員考績委員會討論。

許淑華指出，陳志銘在北士科、台智光案也調了許多相關會議的資料，扮演了關鍵性角色，要求政風單位一併調查，是否有將相關資料提供給非府內的人員；市議員陳怡君也指出，當時陳智菡提供吳怡萱柯文哲與議員們的便當會資料，讓吳怡萱將整個資料貼在臉書上，要求政風處一併調查有無資料外洩的問題。

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