柯建銘「雙罷」掀罷免潮 賴清德：尊重公民團體自主發起行動

總統暨民進黨主席賴清德今表示，針對近日立法院紛爭，他可以理解柯建銘與黨團的感受，民進黨對公民團體自主發起的行動皆予以尊重。（資料照）

2025/01/08 16:13

〔記者陳政宇／台北報導〕國會衝突加劇，立法院民進黨團總召柯建銘拋出「雙罷」，要罷免立法院正副院長及國民黨41席區域立委。總統暨民進黨主席賴清德今（8）日表示，針對近日立法院紛爭，他可以理解柯建銘與黨團的感受，民進黨對公民團體自主發起的行動皆予以尊重，全體黨公職要團結一致審慎面對難題，並呼籲朝野共同努力，以人民福祉和國家利益為優先。

民進黨今召開中常會，發言人吳崢會後轉述賴清德談話。賴談到，針對近日立法院的紛爭，他要感謝柯建銘、立院黨團幹事長吳思瑤率領黨團，為堅守民主程序、憲政制度和人民福祉所付出的心力，民進黨黨團在立法院受制於席次劣勢，他可以理解總召與黨團同志的感受，但大家不能退卻，更要積極闡述鞏固、深化民主的決心。

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賴清德指出，憲法賦予憲政機關行使各種救濟的權利，除了立法議事程序之外，尚有其他的憲政程序可以努力，行政院已經提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可以聲請釋憲，透過憲法法庭的判決，來明確憲政分際、維護憲政秩序、逐步鞏固憲政體制。

「民主民主，就是人民作主」，賴清德說，維持穩定的憲政體制運作，就能鞏固、深化民主，憲法所賦予人民的權利也能更加落實，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。

賴清德提醒，對民主要堅持，不能失望，要謹記民主得來不易，所以更加明白民主需要細心照顧，走過困難和挑戰，必定能更加確立對民主的堅持；全體黨公職要團結一致、眾志成城，審慎面對難題、一一克服各項挑戰，守護民主憲政的決心不能減少、帶領國家前進的步伐不能停滯。

最後，賴清德強調，他要再次呼籲朝野政黨，不分中央地方、不分黨派共同努力，以人民福祉、國家利益為優先，讓國政順利推動，讓台灣站穩腳步、大步向前。

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