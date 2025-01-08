考察溪北治水 綠委賴惠員痛批藍白修惡財劃法

立法院財委會考察溪北治水工程，立委賴惠員痛批藍白修正的財劃法惡法，是地方發展噩夢，將地方建設推向困境。（賴惠員服務處提供）

2025/01/08 16:13

〔記者王涵平／台南報導〕立法院財委會考察溪北治水工程，民進黨立委賴惠員痛批藍白修正的財劃法惡法，是地方發展噩夢，將地方建設推向困境，誓言捍衛南部地區的建設與資源分配公平。

立法院財委會召委賴惠員率委員會同水利署、農田水利署等單位考察白河區廣蓮里蓮潭圳抽水站災後復建工程及後壁區竹新里竹圍後橋至後鎮排水抽水站災後復建工程。白河區蓮潭圳是台南溪北地區重要的灌溉系統，灌區覆蓋3500公頃以上農田，為全台15%的稻米提供水源。2024年凱米颱風重創白河灌溉系統，導致灌溉中斷，農損超過5億元。復建工程投入近2億元，預計2025年底完工，全面升級抽水站設備，新增3台高效能沉水式泵浦，提升灌溉效率達30%。

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農田水利署副署長陳衍源說明，水利署以擴大灌溉服務為宗旨，針對蓮潭圳抽水站已完成基本復建工程，包括沉水式泵浦設備、管路、電盤及相關配套設施，大幅提升灌溉效率。

賴惠員指出，台南雖是直轄市，但修正後財劃法讓台南分配款僅比花蓮多2億元。溪北地區的治水與灌溉需求龐大，如果沒有中央的支持，根本無法應對，「我們要怎麼跟農民交代？」蓮潭圳不只是灌溉設施，更是保障農民生計的重要命脈，基礎建設絕不能因財政分配不公而被犧牲。

後壁區竹新里在凱米颱風中有1200戶居民受災，800公頃農田泡水，損失超過3億元。中央投入2.98億元進行復建工程，涵蓋竹圍後橋重建、後鎮抽水站升級及大排堤防加強等項目。預計完工後，排水效率可提升40%，堤防高度增加至可承受每秒200立方公尺洪水流量。

水利署副署長王藝峰表示，中央將分年編列八掌溪治水經費，白沙屯堤防工程也會持續加強。會盡全力完成重要工程，確保地方的治水需求被滿足。

賴惠員強調，國民黨與民眾黨聯手通過修惡財劃法，將中央財政分配向特定縣市傾斜，導致南部直轄市的建設經費遠低於合理標準，「台南是直轄市，但分配款被嚴重壓縮。如果不是中央額外補助，相關治水工程根本無法推動。」國民黨與民眾黨還在阻擋中央總預算的通過，將直接影響包括台南在內的地方建設進度，呼籲國民黨與民眾黨停止政治操作。

立法院財委會考察溪北治水工程，立委賴惠員痛批藍白修正的財劃法惡法，是地方發展噩夢，將地方建設推向困境。（賴惠員服務處提供）

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