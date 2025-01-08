賴瑞隆提8項交通新願景 誓言帶高雄迎向黃金10年

已表態參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今日舉辦「信賴高雄、邁向新局系列記者會–高雄交通新願景」，提出2大面向政策、8項交通計畫。（圖由賴瑞隆國會辦公室提供）

2025/01/08 13:54

〔記者謝君臨／台北報導〕已表態參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今（8）日舉辦「信賴高雄、邁向新局系列記者會–高雄交通新願景」，提出2大面向政策、8項交通計畫。賴瑞隆強調，交通是百年建設發展基礎，他將秉持「長遠的願景，務實的爭取」，讓高雄全面升級、接軌國際，讓台灣港灣大城邁向新局，迎向下一個黃金10年。

賴瑞隆表示，城市的發展由交通出發，他擔任立委以來，成功爭取高鐵高雄車站方案、1357億元國道7號及20億元貨櫃車專用道、捷運黃線2348億元與紅線小港林園段835億元的預算、880億元高雄機場新航廈與增加航班航點、350億元高雄港改造等；有系統的從機場、港口、軌道及國道打通高雄交通動脈。

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賴瑞隆指出，未來他將以雙核心「軌道」、「國道」2個方向，先期聚焦推動8項交通計畫。針對捷運建設則提出4大路線，他說，將優先爭取「捷運紫線」，串聯高雄7所大專院校、3所醫學中心、2大科學園區及世運主場館。同時，也規劃「捷運青線」連結鳳山、仁武、楠梓運輸，促進區域發展。

賴瑞隆補充，「捷運藍線」預計由楠梓出發，經高鐵左營站進入市區，與既有的輕軌、橘線、紅線串接，增加大眾運輸轉換效益，縮短通勤時間；也將加速「捷運旗山美濃線」，推動東高雄捷運路網。

關於國道建設的4個亮點，賴瑞隆說明，他會持續推動國道立體化建設，由「國道一號興建高架道路」、「國道七號延伸台南」、「高屏二快串聯高雄屏東」、「86快速道路延伸內門」等，延伸既有路網、減少交通雍塞。

「無論擔任何種職務，最重要的都是為人民解決民生經濟問題。」賴瑞隆表示，這次提出的具體交通政策願景，源自8年幕僚、5年局長、9年立委的經驗，以及和中央地方行政部門專家學者的討論溝通、大高雄市民朋友的心聲，全面為高雄爭取安全的交通品質及良好的民生生活。

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