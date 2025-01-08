批立院修法亂象 中台灣教授協會開第一槍發起「公民罷免傅崐萁們」連署

中台灣教授協會理事長楊聰榮。（資料照）

2025/01/08 13:46

〔記者蘇孟娟、楊綿傑／綜合報導〕立院修法亂象近來令不少人反感，學界開第一槍發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！中台灣教授協會憂心立法院近來修法過程中，以國民黨立院黨團總召傅崐萁為首的藍白立委聯手不當擴權，強行通過惡法，不僅破壞民主憲政體制、阻礙民生法案的推動，弱化台灣的優勢，還強化中國併吞台灣的可能性，發表聲明並發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，號召全國大學教師及教育專業人士參與。

學界連署上架不到24小時，已獲得不少人連署響應，包括明道大學前任校長陳世雄、長榮大學名譽教授、前校長陳錦生、成功大學電機系教授李忠憲、中原大學生科系教授招名威等學界人士均參與連署。

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中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，台灣的民主成果受國際肯定，更被視作民主楷模，但近來國會修法亂象令人怵目驚心，民主社會下的立法院的藍白立委不遵守民主機制，破壞三權分立，甚至已近乎破壞民主為本務違憲亂紀，持續用不討論、表決不具名等方式粗暴修法，除破壞民主，更恐讓國家陷入混亂危機。

楊聰榮說，時下已有不少公民團體發起罷免「傅崐萁們」行動，但公民團體相較於國會立委仍屬弱勢，有感於亂象動搖國家，身為社會中堅分子不能不站出來，因此中台灣教授協會決定開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，更成為公民團體的後盾。

中台灣教授協會另聲明，台灣國會正面臨中國介入的危機，在野黨仗恃多數席位削弱國防預算、引進中國勢力、違反民主機制、癱瘓國家運作。

更令人無法忍受的是以傅崐萁為首，藍白立委沆瀣一氣，自去年不當擴權下，後續又強行通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等多項惡法，相關作為不僅破壞民主憲政體制、阻礙民生法案的推動，弱化台灣的優勢，還強化中國併吞台灣的可能性。

協會指出，國會立法亂象令人憂心，目前各地均有勇敢、自主的公民站出來，發起罷免「傅崐萁們」立委的行動，讓台灣人民看到了一絲希望，作為教育及專業工作者更無理由保持沉默；中台灣教授協會邀請全國教育工作者、NGO及教育專業人士等，以知識份子的獨立精神，一起具名連署，共同要求罷免不適任立委。希望藉此讓各選區的選民積極參與罷免連署，無須畏懼，「在此關鍵時刻，沒有人能置身事外」。

協會獨立自主的公民意識，挺身在全國罷免不適任立委的時刻，扮演社會良知的角色，也呼籲各界（醫界、法界、學界、商界等）共同站出來，起身罷免選區內的「傅崐萁們」，給台灣一個永續的未來。

參與連署的成大電機系教授李忠憲認為，傅崐萁等藍白立委藉由扭曲立法程序、強行通過破壞民主機制的法案，讓憲政秩序搖搖欲墜，更讓國家的安全籌碼日益減弱。這些行為不是「立法者的盡責」，而是背棄民意、助長威權勢力的惡劣行徑。

李忠憲提到，作為教育工作者與知識分子，不能坐視政客踐踏台灣多年來苦心建立的民主基礎。台灣各地的公民正在以行動表達對藍白立委的反對，呼籲更多人加入這場行動，用理性與良知守護台灣的自由民主，為下一代創造一個有希望的未來。

立院修法亂象不忍了，學界開第一槍發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署。（擷自網路）

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