四叉貓曝柯文哲想邀性感女八家將炒聲量 網酸：物化女性到一個極致

PTT網路紅人「四叉貓」在Threads上PO出2020年艋舺青山宮祭柯文哲與幕僚的LINE群內容。（圖擷自四叉貓Threads、資料照，本報合成）

2025/01/08 15:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人「四叉貓」今PO出2020年艋舺青山宮祭柯文哲與幕僚的LINE群內容，指台北萬華的艋舺青山宮祭，柯文哲曾經想弄一團性感女版八家將來炒聲量。網友對此表示「物化女性到一個極致」、「真的好像邪教」、「有女草深愛他我也覺得很妙」。

四叉貓在Threads上PO出一張截圖，並表示台北萬華的艋舺青山宮祭，柯文哲曾經想找性感女版八家將來炒聲量，且補充提到群組裡面有「柯文哲本人」和「柯文哲官方帳號」，為了避免搞混，所以該幕僚在柯文哲本人後面加一個「真」。

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有網友提到：「之前去參加過島內旅行所舉辦的青山宮靈安尊王夜巡導覽。當時導覽老師就有說，很多人看到廟會遶境有性感舞女而覺得觀感不佳，但這些都是爐主擅自覺得這樣『神明看了會開心』而請的，廟方其實都很困擾，卻很難阻止。實際上，我覺得更有可能是某些人找藉口來滿足自己的慾望，不論是用『神明』還是『增加觀光人潮』。」

許多網友也在貼文底下酸：「阿北真的有別於一般人，不尊重每一個族群的那種」、「豬哥票的票也是票」、「一個想當皇帝的人，幻想著美女環繞，後宮佳麗三千，也是正常的，真是會滿足自身私慾」、「帝王級的草味飄出來了...不愧是草王」、「物化女性到一個極致」。

PTT網路紅人「四叉貓」在Threads上PO出2020年艋舺青山宮祭柯文哲與幕僚的LINE群內容。（圖擷自四叉貓Threads）

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