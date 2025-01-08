傳朱立倫召集幹部討論反罷免對策 周軒：國民黨緊張了

國民黨主席朱立倫傳出今日下午將召集黨務主管及幹部商討反罷免對策。政治工作者周軒表示，這代表「國民黨緊張了」。（資料照）

2025/01/08 13:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地公民團體近期積極推動罷免國民黨立委連署，使得國民黨地方受到不小壓力，民進黨團總召柯建銘日前也提出「雙罷」，國民黨團總召傅崐萁今（8日）在記者會表示不會罷免任何綠委，更傳出黨主席朱立倫下午將召集黨務主管及幹部商討反罷免對策。政治工作者周軒今表示，這代表「國民黨緊張了」。

面對罷免連署來勢洶洶，藍委賴士葆昨喊出全面罷免38席區域綠委，卻被自家黨團總召傅崐萁攔下，傅崐萁強調這是個別委員意見，黨團沒有做出任何決定。今傅崐萁表示，不會對綠營立委有任何罷免行為。

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周軒稍早在臉書指出，國民黨主席朱立倫下午將召集黨務主管與傅崐萁等幹部開會，商討反制罷免對策。周軒表示，不少被民間團體盯上的國民黨立委在地方不堪其擾，有藍委就在國民黨團群組抱怨，黨中央都毫無對策；也有藍委認為柯建銘提出「雙罷」雖不合理，但基層已炒熱罷免戰，不能沒有應對策略。

許多網友也在貼文底下留言：「倒閣最快啊，有種藍營就提倒閣！」、「自己毫無道德良知與法律常識，跟著奇怪的黨鞭同志胡亂投票，被鎖定不是剛好而已？」、「不堪其擾？ 啊不就好無辜？」、「倒閣是最簡單不囉嗦的解決方式。」、「不亂台就不會被罷，想對策也沒用～」、「所以國民黨還是會怕嘛！證明提罷免就是對的。」

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