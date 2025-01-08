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    警察年改才修完 傅崐萁：接下來會「照顧」公教人員

    立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者叢昌瑾攝）

    立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者叢昌瑾攝）

    2025/01/08 13:11

    〔記者劉宛琳／台北報導〕「警察人員人事條例」修正案昨天在立法院三讀通過，警察、消防、海巡等單位退休後所得替代率最高可達80％；立法院國民黨團總召傅崐萁今天表示，針對公教人員，未來國民黨團會一步步來「照顧」他們，「履行政府當初對他們的承諾」。

    傅崐萁表示，對於行政院提出覆議，他尊重行政院的職權，「因為政府錯誤的能源政策，都可以每年補貼台電兩千億元，但優質的公務人員，終生為國家奉獻卻無法好好養老，這是什麼樣的政府」？

    傅崐萁強調，未來包括公務員、教師等等，國民黨團會一步一步來進行相關修法，來「照顧」好他們，「履行政府對他們終身的承諾，信賴保護原則絕對不能溯及既往」。

    傅崐萁說，民進黨政府用「中傷抹黑」和「世代鬥爭」的方式來「扭曲事實」，但「中央政府這四年的超徵超收也達到一兆八千億元」，政府向人民拿了這麼多錢，卻無法讓一流人才進入政府工作，國民黨團必須確保讓人才進入公職。

    此外，對於中央政府總預算，傅崐萁表示，國民黨的立場非常清楚，一定要在1月21日會期結束前將中央政府總預算審查完畢，雖然民進黨團總召柯建銘和行政院長卓榮泰「用各種方式來刁難立法院，干擾議事還提覆議，甚至用各種方式癱瘓院會和委員會，就是希望延宕整個總預算審查的時程」，但他「不會讓民進黨用任何方式背葛讓總預算無法如期完成」。

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