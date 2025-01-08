國民黨修惡警察年改！ 吳欣岱點名蔣萬安、盧秀燕放任警政高層腐化

台灣基進秘書長吳欣岱。（資料照）

2025/01/08 13:07

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委昨在立法院會三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將警察人員退休年金所得替代率上限提升到80%。台灣基進秘書長吳欣岱今日指出，近日北市捷運警察隊爆出員警妨礙性自主、退休員警轉當詐騙集團車手等案件，藍營執政縣市一再爆發警政案件，國民黨卻在國會通過罔顧世代正義的法案，「高層貪腐包庇違紀，出事退休領爽爽」現象已讓基層的青壯世代寒心。

吳欣岱指出，捷運警察隊人力有限任務繁瑣，而且升遷管道有限，如今一再爆出重大風紀事件，顯示內部管理有很大改進空間，涉入妨礙性自主案的員警早在2015年就遭同單位女性員警控訴性騷擾，但在管理階層包庇下，依舊升遷順利。

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吳欣岱強調，藍白年金修惡想用大灑幣綁樁退休警消，可是無助於解決基層警消的就業處境問題，諸如申訴管道不透明、內部獎懲機制失靈、防護裝備不足、血汗勞動條件等等；國民黨執政的直轄市，台北捷運警察隊一再爆發重大風紀事件，台中也爆發集體涉貪案重傷基層士氣，蔣萬安與盧秀燕難辭其咎，中國國民黨好意思說自己照顧警消嗎？

她抨擊，國民黨一邊通過讓青壯世代「現在只能看，以後拿不到」的年金修惡，另一邊又放任執政縣市的警政高層包庇貪腐與違紀，嚴重打擊基層警消青壯世代的士氣，呼籲青壯的警消基層，站出來反對國民黨修惡警察年改。

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