遭質疑450萬捐款時間點！ 陳智菡嗆：柯文哲個人所得要捐不捐都可以

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/01/08 13:21

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金等案遭起訴、羈押禁見，柯8月曾允諾會將木可匯給他的450萬肖像權費捐出，卻遭週刊爆料將部分金額供其家人買股票。民眾黨立院黨團主任陳智菡昨條列出7個社福單位強調早在8月就捐款完畢，但又遭網紅四叉貓「劉宇」披露，捐款中有1筆150萬元是在柯被羈押後的9月才捐。陳智菡今日反批，這筆捐款柯要不要捐都可以，這根本不是侵占。

陳智菡指出，她昨天已經條列出7個社福單位，無論是機構名稱、金額都已經交代給外界了，若大家還有疑問，就請直接去詢問這7家社福單位，確認是否收到柯文哲署名的捐款，如此才能釋疑「不然我們拿出來的東西，大家都不相信，我們要怎樣才能讓大家相信？」

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「這些人先說他們沒捐450萬，又再質疑是哪個時間點捐。」陳智菡直言，就像醫師許富舜稱「曾親眼看見柯文哲有收錢，且沒有存入政治獻金專戶」，如此行徑就像潑了糞後人就跑了、也不解釋，留下被潑糞的人要去解釋這一切，對被潑糞的人來說公平嗎？

陳智菡坦言，「當人家對你潑糞後，你很努力地拿肥皂洗乾淨，但人家又說不夠，要把衣服脫光讓大家從頭到尾看清楚，這樣子真的公平嗎？人的忍耐真的是有極限的，柯妻陳佩琪還要做多少事情，才能證明自己所做的一切沒有違法？大家還要凌遲她到什麼時候？」

此外，陳智菡也稱，這450萬元的捐款他們要不要捐都可以，這根本不是侵占，這筆錢是柯文哲授權木可公司使用肖像權所獲得的收入，屬於個人所得，大家不要以為政治人物只有政治獻金收入，他當過醫生，也會有個人積蓄。

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