卓榮泰為憲訴法覆議案來立院報告？ 傅崐萁批越俎代庖：不願意邀請

國民黨團總召傅崐萁（左二）、書記長林思銘（右二）、首席副書記長王鴻薇（左一）及立委羅智強（右一）等人，今（8）日於黨團舉行「時事回應」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/08 13:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院對日前在立法院三讀通過的憲法訴訟法修正案提出覆議，國民黨團總召傅崐萁表示，這週會積極的來處理，但憲訴法是在司法院不是行政院，對於行政院長卓榮泰想越俎代庖來立法院報告，「我們當然不願意邀請他來」。

而對於憲訴法的覆議案，這週會積極的來處理，至於行政院長是否要來立法院報告，依照立法院職權行使法，「得」邀請行政院長來做相關報告，但憲訴法事實上是在司法院而不是在行政院。

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傅崐萁說，對於卓榮泰提出對憲訴法的覆議案讓他非常好奇，是不是民進黨已經把司法院當作自己的司法科還是司法局，越俎代庖要來立法院做報告，「我們當然不願意邀請他來」，這是浪費國人的時間和公帑。

傅崐萁表示，對於立法院三讀通過的法案，民進黨動輒提覆議，把司法院當作自己管轄的東廠，所以誠如民進黨團總召柯建銘所說，民進黨政府的心態就是只要批評民進黨政府就不能當大法官，劉靜怡的事件很清楚，民進黨要把整個憲法法庭成為他的禁臠和橡皮圖章。

傅崐萁表示，對於立法院通過但民進黨不喜歡的法案，就用他的禁臠、用憲法法庭來否決全國國人民意所代表的國會，「我們絕不會讓賴清德總統及行政院長卓榮泰來得逞」，國民黨團會堅守民主。

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