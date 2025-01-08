美學者稱台灣「白色恐怖」？他打臉郭正亮：人家憂心的是國民黨態度

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元。（資料照）

2025/01/08 13:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導前立委郭正亮指美國政治學者任雪麗（Shelley Rigger）批評台灣政府是「白色恐怖」。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元覺得奇怪，他表示，向任雪麗求證後，對方強調擔心的是台灣各政黨間無法合作的態勢會影響民主，「尤其是」國民黨立委不妥協的態度。還有，她從來沒有講過「白色恐怖」這四個字。

葉耀元透過粉專「葉教授的國際事務學院」PO文表示， 他看了任雪麗的談話原文，任雪麗說的是國內政治內鬥惡化，還有整個國家沒有一致性的對中共所造成國安問題的重視，可是，造成這個問題的，不就是藍白政黨嗎？所以這些藍白陣營的立委在那邊提出一些有問題的法案，或是說要刪掉潛艦20億的預算的時候，有沒有想過你們就是任雪麗說的那些「讓她感到恐懼」的人呢？

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葉耀元指出，通篇報導只有看到蔡正元說任雪麗說了「白色恐怖」這四個字，但完全沒有看到任何的引用。請問任雪麗是在什麼狀況之下講了這四個字，然後她講這四個字的時候是在指誰？一群現實生活上沒有跟任雪麗有互動的人，在那邊說任雪麗對民進黨執政感到失望，真的是要笑死我呢。我自己都邀請任雪麗來我們學校不知道幾次了（攤手），看到這樣的新聞報導，才會讓我「感到恐懼」呢。

葉耀元在另一篇貼文PO出任雪麗對於這篇台灣媒體報導的澄清文，「簡單摘要之：她擔心的是政黨間無法合作的態勢，會影響台灣的民主，「尤其是」國民黨立委不妥協的態度。還有，她從來沒有講過「白色恐怖」這四個字，而且也沒有任何記者跟她訪問，求證她有沒有說過這些話（這部分在留言區說的）。這就叫做打臉文啦，請媒體朋友盡量轉傳，謝謝。」

美國政治學者任雪麗（Shelley Rigger）今天特地在臉書貼文澄清台灣一篇有關她的報導，間接打臉郭正亮。（圖擷取自臉書）

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