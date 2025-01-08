獲悉遭「買兇」打斷手腳 苗縣議員陳光軒申請隨扈保護

苗栗縣警局已受理陳光軒（左）申請，派遣隨扈（右）保護人身安全。（圖由陳光軒提供）

2025/01/08 10:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒監督廢土、廢棄物濫倒及違法開發等事件不手軟；他去年曾遭電話恐嚇「灌水泥」及不明人士跟車，近期更接獲有人要「買兇」打斷他手腳的訊息，人身安全受威脅。苗栗縣警局已受理他申請，派遣隨扈保護。

陳光軒監督縣內廢土、廢棄物濫倒及違法開發等事件不手軟，連非選區民眾都「慕名」找他陳情，但自去年起，陳也不時遭到不明人士騷擾、電話恐嚇要去他家倒土、灌水泥，去年7月間甚至遭跟車，經報警才脫困。

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陳光軒說，警察局在去年就一直有詢問他是否要申請隨扈保護，但他考量不想造成警方麻煩，沒有提出，直到近期，他又接獲訊息指有人要「買兇」打斷他的手腳，請他「這陣子小心一點」，他遂向警察局提出申請。

陳光軒說，這名隨扈已於今年1月2日起派隨，他也儘量避免太多、太複雜的行程讓大家造成困擾，晚間的行程也減少及避免太晚，希望大家能夠諒解。

不過，陳光軒也強調，10幾年前他選擇回到苗栗，對抗大埔事件、華隆案到這兩年的坤輿案，面臨到多少次的威脅和危險，但他一直抱著進了這個廚房，就不怕髒不怕熱的決心，要有隨時都有可能受傷的覺悟。他並感謝大家的關心，「我還有呼吸，還有活著的動力，絕對會奮戰到底」。

民進黨苗栗縣議員陳光軒監督廢土、廢棄物濫倒及違法開發等事件不手軟。（圖由陳光軒提供）

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