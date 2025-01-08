海底電纜遭中國貨輪拖斷 杜奕瑾分析路徑巧合提4因應方法

杜奕瑾指出，再放大對齊圖像就可以看得出來，順興39遇到海溝的時候，即使有海纜不會垂直於海溝行駛（錨會卡住）、但遇到深度夠淺、又有海纜的時候，船隻就會反覆的在海纜上面垂直行走，譬如標了黃色的點是垂直1次、藍色為2次、黑色為3次，很難說不是故意。（圖擷自臉書）

2025/01/08 10:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆港外海的中華電信海底電纜，日前遭「順興39號」貨輪拖斷及另艘貨輪逗留，引發國安疑慮，PTT「創世神」杜奕瑾今上午發文分析，早在2023年馬祖電纜就曾被切斷過，且比對海溝深度、海纜線路、順興39航行方向等資訊可發現，涉事船隻順興39遇到海溝時，即使海纜不會垂直於海溝行駛，但遇到深度夠淺、又有海纜的時候，船隻就會反覆的在海纜上面垂直行走，很難說不是故意。他也提出除了增強海巡、發展韌性網路，還有4點可因應的手段。

基隆港外海的中華電信海底電纜，日前疑遭喀麥隆籍「SHUNXIN39（音譯順興39）」貨輪拖斷，外界推測這疑似為中國權宜船「掛牌肇事」。後續網友也挖出，中國先前曾申請專利「一種拖曳式海底電纜切割裝置及其電纜切割方法」（CN111203499A），並批中國為了切斷海底通訊電纜還特別申請專利，「真的是世界級的，這麼惡劣的行為模式不知道我們的國安局要如何因應」。

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杜奕瑾在臉書發文指出，切割海底電纜為何是先馬祖後基隆？他表示研究了一下該項專利，內容為「此方法具體如下：拖船行駛到海域中放置電纜的位置的一側，且與電纜的水平距離超過三倍水深，將切割錨放入海底；拖船沿垂直於電纜方向朝電纜另一側行駛」。

杜奕瑾表示，一般船下錨不會發動引擎拖行，所以海底電纜在正常狀況，並不容易會遭到不小心的毁損。同時台灣四面海洋的深度是不一樣的，在東部跟南部離海不遠之後，深度就會陡降，除非在很靠近岸邊。如果是以專利方法切割，不容易藉由船的切割錨到達電纜深度。

杜奕瑾分析，如果把海底深度與電纜圖還有航線圖重疊，可以看得出來，基隆海底電纜最脆弱的就是通往中國與馬祖的3條路線，可以從中國附近就能切割。這3條裡面的2條，通往馬祖電纜分別於2023年2月2日及8日切斷。由於發生過，相關單位在對馬祖海纜應有所戒備。

杜奕瑾指出，如果是馬祖以外，其次最容易下手的就是由基隆出來的其他海纜。而對照深度圖，最右邊3條海底電纜，受到沖繩海溝海底地形保護，執行拖錨切割不容易，所以應該就是從剩下來左側8條下手。

杜奕瑾表示，如果把海溝深度、海纜線路、順興39航行方向對起來。可得知路徑所標示的點就是，「a.離開海岸一定距離，海巡警戒外」、「b.海水深度允許下」，「c.最大化『拖船沿垂直於電纜方向朝電纜另一側行駛』的路徑」。

杜奕瑾指出，再放大對齊圖像就可以看得出來，順興39遇到海溝的時候即使有海纜不會垂直於海溝行駛（錨會卡住）、但遇到深度夠淺、又有海纜的時候，船隻就會反覆的在海纜上面垂直行走，譬如標了黃色的點是垂直1次、藍色為2次、黑色為3次。很難說不是故意。

杜奕瑾也提出，除了增強海巡、發展韌性網路，還可以怎麼做？他為此也提出4點，包含「未來在海纜部署、要利用地形，比如走可以保護的海溝、或深水區域」、「自動偵測刻意在海纜上反覆運行船隻。不正常的途徑跟速度都是可以偵測得出來」、「拒絕多重國籍刻意隱藏路線的船艦靠岸」、「灰色戰爭納入海巡演習，國際合作、在有事故發生要能第一時間扣船檢查相關設備」等。

杜奕瑾今上午發文分析，早在2023年馬祖電纜就曾被切斷過，且比對海溝深度、海纜線路、順興39航行方向等資訊可發現，貨輪遇到深度夠淺、又有海纜的時候，船隻就會反覆的在海纜上面垂直行走，很難說不是故意。（圖擷自臉書）

杜奕瑾今上午發文分析，早在2023年馬祖電纜就曾被切斷過，且比對海溝深度、海纜線路、順興39航行方向等資訊可發現，貨輪遇到深度夠淺、又有海纜的時候，船隻就會反覆的在海纜上面垂直行走，很難說不是故意。（圖擷自臉書）

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