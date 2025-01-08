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    藍白強推警消年改修法 第一線人員批：用年輕人的未來政策買票

    藍白立委聯手通過警消年改修法。（記者田裕華攝）

    藍白立委聯手通過警消年改修法。（記者田裕華攝）

    2025/01/08 00:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委7日挾人數優勢三讀通過「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三」修正案，將警消人員的退休所得替代率上限調高至80%，引發外界抨擊。一位消防員週二在社群平台發文，直言自己反對調高警消退休所得替代率，「我反對藍白立委用年輕世代的未來進行政策買票！」

    政治工作者周軒7日晚間轉發一位消防員在Threads上的貼文。該名消防員表示，藍白聯手調高警消退休所得替代率，乍看之下是對警消人員的福利，但他其實感到很悲哀，「（消防員）這份工作是比較辛苦、危險沒錯，但這部分風險也一定程度反映在加給上了，警消的收入本俸加上危險加給之後，其實是比一般同職等的公務員來的高許多的。」

    原PO接著說：「當然，這程度的薪水足不足夠見仁見智，但用這個工作危險程度較高，來調高所得替代率絕對是不合理的。風險是現職的警消人員承受，為何調高的是不用出勤、不用工作的退休警消的退休金？何況所得替代率一調高，未來退撫基金破產的可能性就會更高，年輕一代的警消人員，未來領不到任何退休金的機會更高。我是現職的消防人員，我反對調高警消退休所得替代率，我反對藍白立委用年輕世代的未來，進行政策買票！」

    原PO更直言，「為什麼藍白立委聲稱要善待警消人員，卻不是調高現職警消人員的薪資，而是提高警消的退休所得替代率？因為現職警消的薪水是由地方政府支付，而退休人員的月退俸是由中央政府支付。看得出來嗎？這件事是跟財劃法一起的，藍白現在認真覺得他們永遠贏不了總統大選了，所以他們認為得不到乾脆毀掉，他們現在就是要毀掉中央政府的財政。戰爭早就開始了！」

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