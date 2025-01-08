木可450萬全部捐出？四叉貓列時間軸打臉

網紅四叉貓質疑柯文哲捐款中有150萬是被裁定羈押禁見後才捐，諷刺「貪了不該拿的錢，即使捐出去當贖罪券還是有罪喔」。（圖擷自臉書）

2025/01/08 08:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案遭起訴、二度羈押禁見，昨又被爆原先承諾要捐出450萬做公益，其中卻有244萬元供其家人購買股票。雖民眾黨立法院黨團主任陳智菡反駁，網紅四叉貓整理了時間軸，質疑捐款中有150萬元是在柯文哲羈押禁見後才捐，難怪陳智菡不敢註明捐款時間，並諷刺「貪了不該拿的錢，即使捐出去當贖罪券還是有罪喔」。

柯文哲因涉京華城、政治獻金等案被依違反貪污治罪條例起訴，去年8月柯文哲曾對外允諾會全數捐出木可公司匯給他的450萬元肖像權費，有週刊昨日報導揭露，柯文哲出庭時承認有一部分拿給兒子柯傅堯買股票，且仍有款項留在自己帳戶內。民眾黨立院黨團陳智菡昨天為此公布捐款單據，並列出7個社福團體名單，稱450萬元早在去年8月捐出，並批週刊「完全是錯誤報導」。

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四叉貓在臉書整理出時間軸，包含

2023.12.20：木可匯款100萬給柯文哲私人帳戶

2024.01.19：木可匯款150萬給柯文哲私人帳戶

2024.01.22：陳佩琪用柯文哲私帳匯款244萬給柯傅堯私帳，柯傅堯再拿去買股票

2024.03.24：木可匯款200萬給柯文哲私人帳戶

2024.08.28：新聞媒體踢爆柯文哲拿了450萬放入私人口袋

（100萬+150萬+200萬=450萬）

2024.08.29：柯文哲鞠躬道歉，承諾450萬全數捐出

2024.08.29：柯文哲捐給華山基金會46萬元

2024.08.30：柯文哲住處被搜索，接著被檢廉帶回偵訊

2024.08.31：柯文哲捐給家庭照顧者關懷總會46萬元

（註：家庭關懷的資料只能列出整月，所以這筆是8/31之前捐贈）

2024.09.02：柯文哲無保請回，台北地檢署抗告

2024.09.05：柯文哲再次召開羈押庭，裁定羈押禁見

2024.09.05：柯文哲捐給喜樂小兒麻痺關懷協會150萬元



四叉貓質疑，目前7筆捐款之中只有3筆捐款可以在網站上查詢，他認為敢出來開記者會應該是450萬元全捐了，不過「捐款捐的那麼不乾脆，最大一筆的150萬還是被裁定羈押禁見後才捐，難怪陳智菡不敢註明捐款時間」。

四叉貓也諷刺「貼心提醒！貪了不該拿的錢，即使捐出去當贖罪券還是有罪喔」，並提問「為什麼柯文哲侵占政治獻金，民眾黨不去跟柯文哲追討？而是讓柯文哲自行決定把450萬元捐出去？柯文哲9/5開羈押庭，是誰幫他去捐150萬？用誰的帳戶捐的？」

作家苦苓也發文質疑「陳智菡果然不是普通的沒常識！柯文哲都已經承認拿部分去買股票了，你怎麼還有辦法幫他全額捐款？又怎麼證明捐款的錢是來自木可那450萬呢？用侵佔來的錢去捐款就不犯法了嗎？」

陳智菡公布的捐款明細，被四叉貓質疑不敢寫捐款時間，其中有三筆可以在網站上查到。（圖擷自臉書）

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