立院突以鐵網加高圍牆 李忠憲：象徵民主信任的危機！

立法院青島東路側圍牆以鐵網加高，遭外界質疑。（記者李文馨攝）

2025/01/07 23:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天（7日）派人施工將青島東路側的圍牆以鐵網加高，引發質疑。成大教授李忠憲直言，看到立法院高築的圍牆，彷彿象徵著民主信任的危機，「如果真如宣稱般通過的是福國利民的法案，那麼高築圍牆、戒備森嚴的立法院究竟在懼怕什麼？」

立法院青島東路側的圍牆今天出現人員以鐵網加高，據悉要在本週四（9日）前完成，雖然立院總務處長廖炯志宣稱此次施工主要在攔阻樹木向外生長，目的不是要阻擋、傷害人，但還是引發外界揣測。

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李忠憲今天就在臉書發文慨歎，「沒有立法抗中，許多事情就是沙灘上的樓閣，年金改革已經完蛋，蔡英文總統這幾年進行的改革，恐怕很快就會全部完蛋。立法院圍牆增高，好像中國『一部未完成的電影』場景，後面還不知道有什麼更惹人生氣的，如果通過的是福國利民的法案，為什麼立法院的圍牆要加高？」

他直言，「台灣的民主自由正面臨空前的挑戰，隨著中國對台灣併吞野心的步步進逼，許多過去被視為民主進步象徵的改革成果，可能如沙灘上的樓閣般迅速崩解。擴張立法院職權、消滅司法院大法官的功能，以及年金改革的失敗等等，已經是擺在眼前的明證。而其他如同性婚姻合法化、經濟發展成就，乃至於對抗中國資本滲透的半導體戰略成果，也可能在中國勢力的全面滲透下土崩瓦解。」

最後李忠憲表示，「令人不安的是，立法院高築的圍牆彷彿象徵著民主信任的危機。如果真如宣稱般通過的是福國利民的法案，那麼高築圍牆、戒備森嚴的立法院究竟在懼怕什麼？這種反常現象正讓人質疑，台灣的未來已經被逼到懸崖邊。民主得來不易，倘若無法堅定抗中立場，這些用血淚換來的自由與改革，恐怕將淪為過眼雲煙。」

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