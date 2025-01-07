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    接見美台商會 蕭美琴：盼台美深化經濟、商業、安全合作

    「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今率訪團會見副總統蕭美琴。（總統府提供）

    「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今率訪團會見副總統蕭美琴。（總統府提供）

    2025/01/07 20:13

    〔記者陳昀／台北報導〕「美台商業協會（USTBC）」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今率訪團會見副總統蕭美琴。蕭美琴感謝訪賓在相關政策領域表達對雙方夥伴關係的支持，並說明台灣在經濟和產業領域的努力作為，期盼台美在經濟、商業、安全等領域持續深化合作，奠定印太地區的和平與穩定，並促進經濟繁榮發展。

    蕭美琴表示，回顧過去一年，台美關係取得顯著進展，包括台灣對美投資也有明顯成長，期盼未來繼續努力，深化在經濟、商業、安全等領域的合作，奠定印太地區的和平與穩定，並促進經濟繁榮發展。

    蕭美琴說，感謝大家對相關政策的支持，這對彼此在華府的夥伴關係十分重要。像是延續「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」以及強力推動避免雙重課稅，也期盼相關法案盡速在美國國會通過，讓雙方企業在兩國市場經濟中都有公平競爭的機會。

    蕭美琴指出，賴總統上任後提出「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，台灣也在這些產業的全球供應鏈中扮演重要角色。此外，總統親自率領成立三項重要倡議的委員會，包括「全社會防衛韌性委員會」確保台灣在面對危機或挑戰時的韌性，「健康台灣推動委員會」結合民間創新和醫療系統促進全民健康，以及「國家氣候變遷對策委員會」因應氣候變遷帶來的挑戰。

    蕭美琴提到，「我們要打造均衡台灣，包括發展國際科技實力、支持傳統中小微企業，以及地理區域均衡發展」，未來仍有許多工作要進行，其中，與美國及美國企業的合作相當重要，期待與大家持續保持堅實的夥伴關係。

    「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今率訪團會見副總統蕭美琴。（總統府提供）

    「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今率訪團會見副總統蕭美琴。（總統府提供）

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